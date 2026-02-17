Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

अजमेर में डॉक्टर ने की सुसाइड, सरकारी क्वार्टर में लगाई फांसी, व्हाट्सऐप पर छोड़ा नोट

Feb 17, 2026 07:27 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
share Share
Follow Us on

डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने की खबर से चारों तरफ सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

अजमेर में डॉक्टर ने की सुसाइड, सरकारी क्वार्टर में लगाई फांसी, व्हाट्सऐप पर छोड़ा नोट

राजस्थान के अजमेर से डॉक्टर द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। यहां एक डॉक्टर का शव जिला अस्पताल के क्वार्टर में फंदे से लटका मिला। डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने की खबर से चारों तरफ सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक- डॉक्टर ने मरने से पहले व्हाट्सऐप पर एक स्टेटस भी लगाया था। इसमें लिखा था- मरीज नहीं देख पाएंगे, अनावश्यक कॉल न करें। जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर की नौकरी बीते एक साल से जिला अस्पताल में थी।

ये भी पढ़ें:पढ़ाई ने मेरे खालीपन को भरा… 78 की उम्र में महिला ने किया मराठी में MA;
ये भी पढ़ें:कैमरे से रिकॉर्डिंग, फिर उगाही; पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल करने वाला गैंग बेनकाब

मृतक डॉक्टर का नाम अशोक कुमार मीणा है, वो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। अपनी ड्यूटी पर जब नहीं पहुंचे, तो साथी डॉक्टरों ने चिंता की। क्योंकि बीते सोमवार जब वो ड्यूटी पर आए थे, तो उनकी तबीयत खराब थी। इसलिए स्टाफ के एक कर्मचारी ने उन्हें फोन किया, तो डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को अस्पताल के क्वार्टर में भेजा गया, जहां दरवाजा खटखटाया, तो गेट नहीं खुलने पर और शंका हो गई।

खिड़की से एक कर्मचारी ने झांककर देखा, तो डॉक्टर का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। इसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, तो मौके पर पहुंची पुलिस तो खिड़की से डॉक्टर को फांसी के फंदे पर लटका पाया। इसके बाद शव को फंदे से उतारने के लिए दरवाजा तोड़ा और शव को बाहर निकाला और शव को मोर्चरी के लिए ले जाया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Rajasthan Suicide
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;