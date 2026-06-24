जो गहलोत के पैरों में बैठकर रोया, वो आज हमें…; डोटासरा का किरोड़ीलाल मीणा पर बड़ा हमला
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि एक समय वे अशोक गहलोत के पैरों में बैठकर अपने खिलाफ मुकदमा हटाने की गुहार लगा रहे थे।
राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अक्ष्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पुराने दिन की घटना याद करते हुए एक सभा में कहा- "जो आदमी (किरोड़ीलाल मीणा) अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर रोने लगा था, वो आज हम पर आंख दिखा रहा है।" दरअसल, किरोड़लाल मीणा ने डोटासरा के ऊपर ओबीसी प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ है।
अशोक गहलोत के पैरों में गिर कर रोए थे किरोड़ीलाल मीणा
इस मांग के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर हमलावर होते हुए कहा- एक बार अशोक गहलोत ने मुझसे कहा था कि इसे(किरोड़ीलाल) को क्यों लाए थे मेरे पास। मैंने पूछा क्या हो गया? तो बताया- ये पैरों में बैठ गया और कहा- मेरे से मुकदमा हटा लीजिए। जो आदमी अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर रोने लगा था, वो आज हम पर आंख दिखा रहा है, शर्म आनी चाहिए।
इतना भी मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए
डोटासरा ने आगे बरसते हुए कहा- किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए। वो हनुमान बेनिवाल को एक बार चेलेंज किया था, तो दस मिनट में...क्या बात कर रहे हो आप... आप चार साल से राग अलाप रहे हो, कांग्रेस का ये आदमी चोर, वो आदमी चोर। समय आ गया तुम्हारा। अब जांच तुम्हारी होनी चाहिए। तुम ढाई साल से पकोड़े तलकर खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को सरकार में बैठे हो। थोड़ी सी भी नैतिकता है तो किरोड़ीलाल जी दो इस्तीफा। करो दो दो हाथ, पता लग जाएगा।
डोटासरा कच्चा गोला नहीं कि खा जाओगे
ऐसे नहीं होता है। किसी के बच्चों पर हाथ डाल दो। किसी के बच्चों को बदनाम कर दो और हाथी की तरह सोते हो। लेकिन खुदपर जब आंच आती है, तो आपको नींद नहीं आती है। मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा कच्चा गोला नहीं है कि खा जाओगे। मैं राजनीति शौक से करता हूं, उस खानदान से आता हूं जहां डरने का नाम नहीं है। ऐसी पार्टी से आता हूं, जहां राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं हैं।
खाद-बीज घोटाले का जिक्र कर क्या बोले डोटासरा
एक भी भाजपा मंत्री ने किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में बयान दिया हो तो बता दो। क्या है ये? सब जानते हैं कौन कितना पानी में है। अगर दूसरों पर झूठे आरोप लगाओगे, तो अपने ऊपर लगे सच्चे आरोपों के जवाब भी जनता को देने होंगे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं किरोड़ी जी ने मेरे और परिवार के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, उसकी जांच करा लीजिए। लेकिन इस बीज और खाद के घोटाले में ये पैसा कहां कहां से उठा था, कहां कहां गया, किस किस को बटा, ये भी आप जांच कराइए। हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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