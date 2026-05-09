राजस्थान में गुटके को लेकर विवाद, तलवार लेकर दौड़ पड़ा शख्स
राजस्थान के भीलवाड़ा से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद में एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है।
राजस्थान के भीलवाड़ा से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद में एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना कोली मोहल्ला इलाके की है जहां दो लोगों में गुटखे को लेकर बह, हो गई थी। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जिस पर हमला हुआ, उसकी पहचान सोनल कोली के रूप में हुई है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के मुताबिक एक शख्स से उसका झगड़ा होने के बाद वह शख्स अपने घर गया और तलवारे ले आया और फिर उसके पीछे भागने लगा। पीड़ित ने बताया कि खुद बचाने के लिए उसने भागने की कोशिश की। हमलावर ने उस पर तलवार से वार करने की कोशिश भी की। लेकिन इसमें जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने चाकू निकाला और पीड़ित की गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद वह तुरंत मौके से फरार हो गया।
आसपान के लोगों को पहुंचाया अस्पताल
रिपोर्ट के मुताबिक, आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इधर घटना की सूचना मिलके ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित का बयान दर्द किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं।
वहीं दूसरी ओर जयपुर के सवाई मान सिंह (एमएमएस) मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास में एमबीबीएस के थर्ड ईयर के एक छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार अलवर निवासी नितिन यादव का शव 'न्यू आर डी हॉस्टल' (पीजी) की आठवीं मंजिल की सीढ़ियों पर फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को उतरवाया।
थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि यादव जयपुर में बाहर फ्लैट लेकर रहता था और शुक्रवार रात 'एस के मेनन हॉस्टल' (यूजी) में अपने दोस्तों के पास पढ़ने के लिए आया था।
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अदिति शर्मा
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