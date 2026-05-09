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राजस्थान में गुटके को लेकर विवाद, तलवार लेकर दौड़ पड़ा शख्स

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भीलवाड़ा
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राजस्थान के भीलवाड़ा से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद में एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है।

राजस्थान में गुटके को लेकर विवाद, तलवार लेकर दौड़ पड़ा शख्स

राजस्थान के भीलवाड़ा से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद में एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना कोली मोहल्ला इलाके की है जहां दो लोगों में गुटखे को लेकर बह, हो गई थी। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जिस पर हमला हुआ, उसकी पहचान सोनल कोली के रूप में हुई है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के मुताबिक एक शख्स से उसका झगड़ा होने के बाद वह शख्स अपने घर गया और तलवारे ले आया और फिर उसके पीछे भागने लगा। पीड़ित ने बताया कि खुद बचाने के लिए उसने भागने की कोशिश की। हमलावर ने उस पर तलवार से वार करने की कोशिश भी की। लेकिन इसमें जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने चाकू निकाला और पीड़ित की गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद वह तुरंत मौके से फरार हो गया।

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आसपान के लोगों को पहुंचाया अस्पताल

रिपोर्ट के मुताबिक, आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इधर घटना की सूचना मिलके ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित का बयान दर्द किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं।

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वहीं दूसरी ओर जयपुर के सवाई मान सिंह (एमएमएस) मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास में एमबीबीएस के थर्ड ईयर के एक छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार अलवर निवासी नितिन यादव का शव 'न्यू आर डी हॉस्टल' (पीजी) की आठवीं मंजिल की सीढ़ियों पर फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को उतरवाया।

थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि यादव जयपुर में बाहर फ्लैट लेकर रहता था और शुक्रवार रात 'एस के मेनन हॉस्टल' (यूजी) में अपने दोस्तों के पास पढ़ने के लिए आया था।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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