दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बहरोड में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर ड्राइवर जिंदा जला

Feb 23, 2026 10:59 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर अलवर के बहरोड में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (एनएच 48) पर सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र के पास एक ट्रेलर और डंपर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि ट्रेलर में तुरंत आग लग गई। 

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर अलवर के बहरोड में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (एनएच 48) पर सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र के पास एक ट्रेलर और डंपर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि ट्रेलर में तुरंत आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और ट्रेलर चालक के बाहर निकलने से पहले ही केबिन आग की लपटों में घिर गया। इस घटना में ड्राइवर जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही सोतानाला और पनियाला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचीं। साथ ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी घटनास्थल पर रवाना की गईं। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि, तब तक ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। आग बुझाने के बाद केबिन से चालक का शव बुरी तरह जला हुआ बरामद किया गया।

सोतानाला थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि रविवार रात को सोतानाला के पास एक सड़क हादसा हो गया। आगे चल रहे डंपर चालक द्वारा अचानक से ब्रेक लगा देने के बाद पीछे से आ रहा ट्रेलर उससे जा टकराया। इसके बाद ट्रेलर में आग लग गई और केबिन में फंसा चालक आग में जिंदा जल गया।

मृतक की पहचान रवि कुमार पुत्र रामकुवार निवासी टिकरिया, शाहपुरा (जयपुर) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और परिजनों को हादसे की सूचना दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और यातायात करीब डेढ़ घंटे तक प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सुचारू हो सका।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टक्कर के बाद ट्रेलर के डीजल टैंक में आग लगने से यह हादसा और भी भयावह हो गया। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

आए दिन हो रहे हादसे, वाहन चालक नही के रहे कोई सबक

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों से वाहन चालक कोई सबक नहीं ले रहे हैं, जबकि कोटपुतली बहरोड पुलिस द्वारा बड़े वाहन चालकों को हाईवे पर स्लो स्पीड और तीसरी लाइन में चलने का अभियान चलाया था। इसके बाद भी जल्दी के चक्कर में आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, जिनमें अब तक कई लोगों की जान चली गई है।

रिपोर्ट : हंसराज

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
