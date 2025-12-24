दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, कार के ऊपर कंटेनर गिरने से दो की मौके पर ही मौत

संक्षेप: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कंटेनगर बैलेंस बिगड़ने पर कार के ऊपर जा गिरा। इससे दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर एक कार के ऊपर गिर गया। हादसे में कार में सवार दो महिलाओं की मौत हो गई। जबकि तीन पुरुष घायल हो गए। जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। यह हादसा चेचट थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस वे पर टोल नाके के पास हुआ। कार में कुल पांच लोग सवार थे जो उत्तराखंड और नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर वापस लौट रहे थे।

चेचट थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि हादसे के दौरान कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से गुजर रही थी। एक्सप्रेस-वे पर टोल होने की वजह से कार की रफ्तार धीमी थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर आया और कार को बचाने के चक्कर में कट मार दिया। इसके बाद कंटेनर अनकंट्रोल हो गया और कार के पीछे के हिस्से पर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में सवार तीन पुरुष बाहर निकल आए लेकिन पीछे बैठी दो महिलाएं कार में फस गई।

वहीं कार ड्राइवर अर्जुन सिंह ने बताया कि हम लोग कल दिल्ली से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए रवाना हुए थे। दर्शन करने के बाद आज सुबह ही उज्जैन से वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। गाड़ी टोल नाका आने के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी।

इसी दौरान पीछे से आ रहा एक कंटेनर अचानक से असंतुलित होकर कार के पिछले हिस्से पर पलट गया। जिसमें दो पुरुष और दो महिलाएं बैठी हुई थी। हादसे के बाद मौके पर अपना तफरी का माहौल हो गया। हर किसी ने दोनों महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके।