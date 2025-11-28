दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा, कोटा में सवारियों से भरी बस अज्ञात वाहन से टकराई; 2 मरे
Tragic accident on Delhi-Mumbai Expressway, sleeper bus full of passengers collides with unknown vehicle
राजस्थान के कोटा जिले में शुक्रवार तड़के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक प्राइवेट स्लीपर बस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त स्लीपर बस में करीब 42 यात्री सवार थे। यह हादसा कोटा ग्रामीण के कैथून थाना इलाके में अरंडखेड़ा के पास हुआ है।
कैथून थाना अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि अरंडखेड़ा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की 8 लाइन पर सड़क हादसा हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो स्लीपर बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जांच में सामने आया है कि यह बस दिल्ली से इंदौर जा रही थी। घायलों को एंबुलेंस की मदद से कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान गिर्राज रेबारी और श्यामसुंदर के रूप में हुई है।
पुलिस का कहना है कि 8 लाइन पर हुए हादसे के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त हुई बस को भी किनारे करवाया गया, ताकि अन्य वाहनों को नुकसान न हो। इस हादसे में दो ड्राइवरों की मौके पर मौत हो गई। इनमें से एक ड्राइवर वाहन के अंदर फंसा रह गया, जिसको बमुश्किल बाहर निकल गया।
ये यात्री हुए घायल
आपको बता दें कि यह स्लीपर बस दिल्ली से इंदौर जा रही थी। हादसे में यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के यात्री बैठे हुए थे। घायल यात्रियों में अनीता रस्तोगी, सौरभ रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, अजीत सिंह, अविनाश जाटव, मोहित कक्कड़, चांदनी, सरोज, किशन, विकी और देवेंद्र शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
रिपोर्ट : योगेंद्र महावर