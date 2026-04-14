दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, केमिकल से भरे ट्रक ने बस को टक्कर मारी; 3 मरे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, केमिकल से भरे ट्रक ने बस को टक्कर मारी; 3 मरे
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। बस और ट्रक में भीषण टक्कर से तीन लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई थी।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अलवर जिले में ट्रैवल बस और केमिकल से भरे ट्रक भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है।
घटना रैणी थाना क्षेत्र में पिनान के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चैनल नंबर-100 इंटरचेंज पुलिया के पास की है। रैथी थाना एसएचओ बनय सिंह ने बताया कि एक ट्रैवल बस केमिकल से भरे ट्रक से टकरा गई थी।
उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से पिनान के आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को रेफर कर दिया। घायलों को पिनान के आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
इंदौर से दिल्ली जा रही थी बस
एसएचओ ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार करीब 30 यात्री घायल हो गए। हादसे में बस ड्राइवर, एक महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बस इंदौर से दिल्ली जा रही थी। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
घायलों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की हादसे के करीब दो घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोग और यात्रियों में आक्रोश फैल गया। फिलहाल हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट माना जा रहा है। मृतकों के शव पिनान हॉस्पिटल में रखवाए गए हैं।
रिपोर्ट-हंसराज
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