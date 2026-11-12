दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टायर बदल रहे लोगों को SUV ने रौंदा, NHAI कर्मी समेत 3 की मौत
राजस्थान के अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के तेज रफ्तार SUV ने पंचर कैब का टायर बदल रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में जयपुर की इवेंट मैनेजर मनीषा गुप्ता, कैब चालक आजाद और NHAI कर्मचारी जगमोहन की मौत हो गई।
राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां कार का टायर बदल रहे लोगों को तेज रफ्तार SUV ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला, कैब ड्राइवर और NHAI के कर्मचारी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद SUV सड़क पर पलट गई। उसका ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मृतकों की पहचान जयपुर निवासी इवेंट मैनेजर मनीषा गुप्ता (26), अजमेर निवासी कैब ड्राइवर आजाद (30) और अलवर के शीतल गांव निवासी NHAI कर्मचारी जगमोहन (25) के रूप में की है। हादसा गुरुवार रात करीब 1:30 बजे गुर्जर खोरा पुलिया के पास हुआ।
दिल्ली से जयपुर जा रही थी मनीषा
पुलिस के अनुसार, मनीषा गुप्ता बुधवार रात करीब 11 बजे असमा के साथ कैब से दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुई थीं। रास्ते में गुर्जर खोरा पुलिया के पास उनकी कैब का टायर पंचर हो गया। इसके बाद चालक आजाद ने मदद के लिए NHAI की हेल्पलाइन पर संपर्क किया।
सूचना मिलने के बाद NHAI कर्मचारी जगमोहन अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। वह कुछ मिनट पहले ही वहां आया था और मनीषा से बात करते हुए स्थिति का जायजा ले रहा था। इसी दौरान दिल्ली की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही MG Hector SUV ने वहां मौजूद लोगों को टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद पलटी SUV, चालक फरार
पुलिस के मुताबिक, SUV ने सबसे पहले मनीषा और जगमोहन को टक्कर मारी। इसके बाद वाहन टायर बदल रहे कैब ड्राइवर आजाद को रौंदता हुआ आगे निकल गया। कुछ दूरी पर SUV सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लक्ष्मणगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर हरिमन ने बताया कि तीनों शवों को बड़ौदामेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया है।
पुलिस ने रात में ही मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि SUV चालक की पहचान की जा सके। इसके अलावा आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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