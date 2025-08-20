दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा,अलवर के पास बस-कंटेनर की भिड़ंत, दर्जनों घायल

अचानक से हुए हादसे के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बस में सवार लोग चींख पुकार मचाने लगे। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से छतिग्रस्त हो गया और लोग अपने परिचितों का देखने लगे।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलवर के पास कंटेनर और स्लीपर बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में चालक की मौत हो गई तो वहीं डेढ़ दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। घटना आज बुधवार सुबह 5 बजे के करीब बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए रेणी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

नींद की झपकी आने के कारण हुआ हादसा बस में सवार राहुल ने लोगों ने बताया की सुबह 5 बजे के करीब बस अलवर जिले से क्रॉस हो रही थी तभी तेज धमाका हुआ तो उनकी नींद खुली, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो गया था। बस के शीशे तोड़कर देखा तो सामने कंटेनर से बस टकरा चुकी थी। साथ ही बस चालक बुरी तरह से केबिन और कंटेनर के बीच फंसा हुआ था। बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। मामले की सुचना 100 नम्बर पर दी गई । जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सवारियों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

हादसे के बाद बस में मची चीख पुकार अचानक से हुए हादसे के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बस में सवार लोग चींख पुकार मचाने लगे। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से छतिग्रस्त हो गया और लोग अपने परिचितों का देखने लगे। सुबह सुबह का समय होने पर आस पास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को बस से बाहर निकालने में जुट गए ।