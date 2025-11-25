Hindustan Hindi News
अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वॉल्वो बस ट्रक से टकराई, 2 लोगों की मौत; 31 यात्री घायल

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर पिनान थाना क्षेत्र में इंटरचेंज की पुलिया पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां अहमदाबाद से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 31 यात्री घायल हो गए, जबकि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

Tue, 25 Nov 2025 01:22 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
राजस्थान के अलवर में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर पिनान थाना क्षेत्र में इंटरचेंज की पुलिया पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 31 यात्री घायल हो गए, जबकि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

घायल हुए एक यात्री ने बताया कि हादसे का शिकार हुई वॉल्वो बस अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी तभी अलवर में यह हादसा हो गया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहंचे और एम्बुलेंसों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई। पुलिस व ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में घुसी बस को हटाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

बस में मची चीख पुकार : अचानक सुबह हुए हादसे के बाद बस में सवार सभी लोग डर गए और बस में चीख-पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए सीसे तोड़कर बाहर निकलने लगे। साथ ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे घायलों को बस से बाहर निकालने में जुट गए। हादसा इतनी तेज था कि तेज धमाका दूर तक सुनाई दिया।

रिपोर्ट : हंसराज

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
