दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर का तांडव, आधा दर्जन गाड़ियों से भिड़ंत, 15 किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटा
दिल्ली-जयपुर हाईवे नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। इस दौरान एक बाइक सवार को 15 किलोमीटक तक घसीटता ले गया।
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बुधवार शाम को एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं एक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद उसे ट्रक के साथ करीब 15 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। घटना से हाईवे पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।
मौके पर मौजूद पवन यादव ने बताया की ट्रक चालक नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। रास्ते में उसने 4 बाइको, पीकअप सहित अन्य वाहनों को टक्कर मारी, लेकिन ट्रक रोकने के बजाय लगातार आगे बढ़ता रहा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस को अलर्ट किया गया, जिसके बाद हाईवे पर विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस सक्रिय हो गई।
ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट करवा रही पुलिस
सूचना के आधार पर बहरोड़ कोतवाली पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी कर ट्रक को रुकवाया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में चालक के शराब के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है।
हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को एम्बुलेंस की सहायता से बहरोड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
यातायात प्रभावित
घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि ट्रक चालक द्वारा की गई लापरवाही और हादसों की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके।
ऐसे पकड़ा गया ड्राइवर
कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया की कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली की नीमराणा की और से तेज रफ्तार में एक ट्रक चालक वाहनों को टक्कर मारता हुआ आ रहा है और ट्रक के आगे एक आदमी चिपका हुआ है। जिस पर नाकेबंदी कराई गई । साथ ही हाइवे पर दूसरे वाहनों को बीच मे खड़ा करवाया गया ताकि ट्रक को रुकवा सके। पुलिस ने मौके पर ट्रक को जप्त कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होती है तो चालक के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- हंसराज
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अदिति शर्मा
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