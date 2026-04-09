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दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, सरियों से भरे ट्रेलर में जा घुसी स्लीपर बस; 2 मरे

Apr 09, 2026 11:35 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सरियों से भरा ट्रेलर चलती बस में गिरा घुसा। इस भयावह हादसे में दो की मौके पर मौत हो गई और 18 गंभीर रूप से घायल हो गए।

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, सरियों से भरे ट्रेलर में जा घुसी स्लीपर बस; 2 मरे

राजस्थान के कोटपूतली में दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां राजकीय बीडीएम अस्पताल के सामने बने फ्लाईओवर पर सरियों से भरा ट्रेलर चलती बस में जा घुसा। इस भयावह हादसे में बस चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 18 लोग घायल हो गए। बस मकराना से हरिद्वार जा रही थी।

बताया जा रहा है कि बस मकराना से हरिद्वार जा रही थी। रात के समय कोटपूतली फ्लाईओवर पर बस अचानक आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग सीटों में फंस गए।

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यात्रियों में चीख-पुकार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर तुरंत कोटपूतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई गई, हालांकि सभी का इलाज समय पर शुरू कर दिया गया।

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महिला समेत दो की मौत

कोटपूतली के डीएसपी राजेंद्र बुरड़क ने बताया कि देर रात फोन के जरिए हादसे की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक (बस चालक) और एक महिला की मौत की पुष्टि हुई, जबकि डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल मिले।

हादसे की क्या वजह बताई

प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बस चालक को आई नींद की झपकी मानी जा रही है। आशंका है कि चालक का नियंत्रण बस से हट गया और वह सीधे ट्रेलर में जा टकराई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है।

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हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने जल्द ही स्थिति को संभालते हुए ट्रैफिक को सुचारु कर दिया। पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है। गुरुवार सुबह दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, वहीं घायलों का इलाज करने के बाद कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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