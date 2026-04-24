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दूल्हे का अनोखा टशन, 100 फीट लंबी नोटों की माला को संभालने छत पर चढ़ना पड़ा; VIDEO

Apr 24, 2026 03:26 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, डीग
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हा 500 रुपये की नोटों से बनी करीब 199 फीट लंबी माला पहने नजर आ रहा है। माला इतनी लंबी है कि उसे संभालने के लिए दुल्हे के करीबियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

दूल्हे का अनोखा टशन, 100 फीट लंबी नोटों की माला को संभालने छत पर चढ़ना पड़ा; VIDEO

राजस्थान के डीग जिले से एक ऐसी अनोखी शादी की खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ इलाके के लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। यहां एक निकाह समारोह में दूल्हे ने नोटों की इतनी लंबी माला पहनी कि उसे संभालने के लिए उसे घर की दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा होना पड़ा। माला इतनी विशाल थी कि इसे सामान्य तरीके से जमीन पर खड़े होकर पहनना मुमकिन नहीं था।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हा 500 रुपये की नोटों से बनी करीब 199 फीट लंबी माला पहने नजर आ रहा है। माला इतनी लंबी है कि उसे संभालने के लिए दुल्हे के करीबियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। माला का एक सिरा दूल्हे के गले में था, जबकि बाकी हिस्सा नीचे जमीन तक लटक रहा था और कई लोग उसे पकड़े हुए थे।

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दुल्हा खुद भी माला को पकड़े हुए है

मामला राजस्थान के डीग का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हा खुद भी माला को पकड़े हुए है और उसे संभाल रहा है। वहीं गाड़ियों के काफिले के ऊपर से ही माला दूर तक दिखाई दे रही है। जैसे ही दूल्हा नोटों की इस विशालकाय माला के साथ छत पर खड़ा हुआ, वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। माला के नीचे ही कई लोग खड़े नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ गाड़ी की छत पर चढ़कर माला को संभालते नजर आ रहे हैं।

कीमत को लेकर अलग-अलग दावे

सोशल मीडिया पर माला की लंबाई और कीमत ने सभी का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर माला की कीमत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं मगर सटीक आकलन करना मुश्किल है। यूजर्स का एक बड़ा वर्ग इसे फिजूलखर्ची और दिखावा बता रहा है।

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माला पहनाने का रिवाज लंबे समय से चला आ रहा

बता दें कि डीग में ल्हे को बड़ी और कीमती नोटों की माला पहनाने का रिवाज लंबे समय से चला आ रहा है। स्थानीय लोग इसे अपनी संपन्नता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। हाल के दिनों में इस क्षेत्र से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां दूल्हे ने हजारों लाखों रुपये की माला पहनी। हालांकि 100 फीट लंबी माला देखने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अबतक के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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