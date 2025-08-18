फिर आया वह नीले ड्रम वाला खौफ, अब नमक के साथ भर दिया गया राजस्थान का हंसराज!

मेरठ की मुस्कान तो याद होगी? वही प्रेमी के साथ मिलकर पति को काट नीले ड्रम में भर देने की आरोपी महिला। जिस तरह उसकी करतूत ने देश को झकझोर दिया था अब वैसी ही हैरान करने वाली एक घटना राजस्थान में हुई है।

मेरठ की मुस्कान तो याद होगी? वही प्रेमी के साथ मिलकर पति को काट नीले ड्रम में भर देने की आरोपी महिला। जिस तरह उसकी करतूत ने देश को झकझोर दिया था अब वैसी ही हैरान करने वाली एक घटना राजस्थान में हुई है। राजस्थान में अलवर के पास एक शख्स की लाश घर की छत पर नीले ड्रम में मिली है। पत्नी, तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा गायब हैं। आशंका है कि पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए।

मृतक की पहचान हंसराम उर्फ सूरज के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है। वह खैरथल तिजारा में पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था। डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह निरवान के मुताबिक हंसराज करीब डेढ़ महीने से आदर्श कॉलोनी में किराये के घर में रह रहा था। वह एक ईंट भट्ठे पर काम करता था।

मकान मालिक का बेटा हंसराज के घर में गुजारता था वक्त पुलिस के मुताबिक हंसराज शराब पीता था और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। जितेंद्र अक्सर उसके घर में समय गुजारता था। अचानक जब हंसराज के मकान से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने इधर-उधर देखना शुरू किया। फिर पता चला कि बदबू छत पर रखे ड्रम से आ रही है तो पुलिस को सूचना दी गई।

धारदार हथियार से हत्या, नमक के साथ ड्रम में भरा गया हंसराज

पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो ड्रम से हंसराज की लाश मिली। गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। माना जा रहा है कि गला काटकर उसकी हत्या की गई और फिर ड्रम में नमक के साथ उसकी लाश को भर दिया गया ताकि यह जल्दी गल जाए। हंसराज की पत्नी उसके तीनों बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र गायब हैं। माना जा रहा है कि यह अवैध संबंध का मामला है और सुनीता जितेंद्र के साथ ही गायब हुई है। आशंका है कि अवैध संबंध में आड़े आने की वजह से हंसराज की हत्या कर दी गई।