विधायक डांगा की कार को टक्कर के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र के बेटे को धमकी, कहा- गोली मारूंगा
राजस्थान का नागौर इन दिनों सुर्खियों में है। यहां गुरुवार रात खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा की कार को दो बार टक्कर मार दी गई थी तो वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कहा है कि वह धनंजय को गोली मार देगा।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में नागौर जिले के खींवसर थाने में धनंजय सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत में कहा गया है कि वह पांच जून की सुबह अपने निजी कार्यालय खींवसर फोर्ट में थे, तभी उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। आरोप है कि फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने पहले धनंजय सिंह की पहचान की पुष्टि की और फिर उनसे जयपुर यात्रा की योजना के बारे में पूछा।
'सावधान रहना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा'
धनंजय सिंह द्वारा यह बताने पर कि वह दो दिन बाद वहां एक बैठक में शामिल होने वाले हैं, फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। प्राथमिकी के अनुसार, जब धनंजय सिंह ने कॉल करने वाले की पहचान और चेतावनी का कारण पूछा, तो आरोपी ने कहा, 'सावधान रहना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।'
धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है।
विधायक रेवंत राम डांगा की कार को दो बार टक्कर
राजस्थान के नागौर जिले में 5 जून को अज्ञात लोगों ने खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा की कार को दो बार टक्कर मार दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार देर रात नावा उपमंडल के गोविंदी टोल प्लाजा के पास उस समय हुई, जब भाजपा विधायक जयपुर से खींवसर लौट रहे थे।
नावा थाना प्रभारी नंद लाल ने बताया, ‘एक कैंपर वाहन ने विधायक की फॉर्च्यूनर को बगल से टक्कर मारी। पुलिस ने वाहन की पहचान कर ली है और उसमें सवार लोगों को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।’
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने विधायक के कार चालक के इस दावे को खारिज कर दिया कि कैंपर को एसयूवी द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि यह कैंपर उन ग्रामीणों का था, जो घटना के बाद अपराधियों का पीछा कर रहे थे। नागौर पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और इलाके का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना के तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
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