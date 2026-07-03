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दौसा बस अग्निकांड में DNA रिपोर्ट से हुई जिंदा जले 6 मृतकों की पहचान

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जिन मृतकों की पहचान हुई, उनमें बजरंग नगर निवासी भूमि भौर (इंदौर), प्रियंका पांडे निवासी बड़वाह, दीपक तंवर निवासी बड़वाह (जिला खरगौन, मध्य प्रदेश) और निर्मला गुप्ता निवासी अन्नपूर्णा नगर (इंदौर) शामिल हैं।

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण बस-ट्रेलर अग्निकांड में जिंदा जलकर जान गंवाने वाले छह यात्रियों की पहचान आखिरकार डीएनए जांच के जरिए हो गई। गुरुवार को जयपुर से डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सभी शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया और उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हादसे में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। इनमें छह यात्री आग की चपेट में आने से जिंदा जल गए थे, जबकि दो अन्य की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी।

DNA जांच के बाद हुई छह शवों की पहचान

हादसे के बाद आग इतनी भीषण थी कि छह शव पूरी तरह झुलस गए थे। उनकी पहचान संभव नहीं होने पर पुलिस और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। जयपुर स्थित फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने के बाद मृतकों की शिनाख्त की गई।

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जिन मृतकों की पहचान हुई, उनमें बजरंग नगर निवासी भूमि भौर (इंदौर), प्रियंका पांडे निवासी बड़वाह, दीपक तंवर निवासी बड़वाह (जिला खरगौन, मध्य प्रदेश) और निर्मला गुप्ता निवासी अन्नपूर्णा नगर (इंदौर) शामिल हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद इन सभी शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।

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बस चालक और एक अन्य मृतक की रिपोर्ट भी आई

बस चालक रामअवतार और देवेंद्र सिंह निवासी रामपुरा कलां, सिद्धगंज (मध्य प्रदेश) के डीएनए सैंपल गुरुवार सुबह जांच के लिए भेजे गए थे। देर शाम रिपोर्ट आने के बाद दोनों की भी पहचान की पुष्टि हुई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराया गया और दोनों शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले कर दिया गया।

दो शव पहले ही किए जा चुके थे सुपुर्द

हादसे में बस परिचालक कुलदीप और धर्मसिंह निवासी भूतेड़ी, जिला झाबुआ (मध्य प्रदेश) की मौत आग से नहीं बल्कि सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। इन दोनों शवों की पहचान पहले ही हो चुकी थी। कुलदीप का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया था, जबकि धर्मसिंह का शव बुधवार शाम को ही उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया था। इस तरह अब हादसे में जान गंवाने वाले सभी आठ मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

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22 घायलों का अस्पताल में कराया गया था इलाज

मंगलवार देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और राहत टीमों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया। दुर्घटना स्थल से आठों मृतकों के शव और 22 घायलों को एंबुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कई घायल गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। घायलों का उपचार अभी भी विभिन्न अस्पतालों में जारी है।

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आग ने मिटा दिए थे पहचान के सभी निशान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बस में लगी भीषण आग के कारण छह शव इस कदर जल गए थे कि उनकी पहचान करना संभव नहीं था। ऐसे में फॉरेंसिक प्रक्रिया अपनाते हुए मृतकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए और उनका मिलान शवों से लिए गए नमूनों से कराया गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही शवों की शिनाख्त सुनिश्चित हो सकी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमॉर्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिए गए।

मंगलवार रात हुआ था भीषण हादसा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात एक स्लीपर बस और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। कई यात्री बस से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन छह लोग अंदर ही फंस गए और जिंदा जल गए। हादसे में कुल आठ लोगों की मौत हुई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा। अब डीएनए जांच पूरी होने के साथ मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है और सभी शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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