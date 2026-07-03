दौसा बस अग्निकांड में DNA रिपोर्ट से हुई जिंदा जले 6 मृतकों की पहचान

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जिन मृतकों की पहचान हुई, उनमें बजरंग नगर निवासी भूमि भौर (इंदौर), प्रियंका पांडे निवासी बड़वाह, दीपक तंवर निवासी बड़वाह (जिला खरगौन, मध्य प्रदेश) और निर्मला गुप्ता निवासी अन्नपूर्णा नगर (इंदौर) शामिल हैं।

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण बस-ट्रेलर अग्निकांड में जिंदा जलकर जान गंवाने वाले छह यात्रियों की पहचान आखिरकार डीएनए जांच के जरिए हो गई। गुरुवार को जयपुर से डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सभी शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया और उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हादसे में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। इनमें छह यात्री आग की चपेट में आने से जिंदा जल गए थे, जबकि दो अन्य की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी।

DNA जांच के बाद हुई छह शवों की पहचान हादसे के बाद आग इतनी भीषण थी कि छह शव पूरी तरह झुलस गए थे। उनकी पहचान संभव नहीं होने पर पुलिस और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। जयपुर स्थित फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने के बाद मृतकों की शिनाख्त की गई।

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जिन मृतकों की पहचान हुई, उनमें बजरंग नगर निवासी भूमि भौर (इंदौर), प्रियंका पांडे निवासी बड़वाह, दीपक तंवर निवासी बड़वाह (जिला खरगौन, मध्य प्रदेश) और निर्मला गुप्ता निवासी अन्नपूर्णा नगर (इंदौर) शामिल हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद इन सभी शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।

बस चालक और एक अन्य मृतक की रिपोर्ट भी आई बस चालक रामअवतार और देवेंद्र सिंह निवासी रामपुरा कलां, सिद्धगंज (मध्य प्रदेश) के डीएनए सैंपल गुरुवार सुबह जांच के लिए भेजे गए थे। देर शाम रिपोर्ट आने के बाद दोनों की भी पहचान की पुष्टि हुई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराया गया और दोनों शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले कर दिया गया।

दो शव पहले ही किए जा चुके थे सुपुर्द हादसे में बस परिचालक कुलदीप और धर्मसिंह निवासी भूतेड़ी, जिला झाबुआ (मध्य प्रदेश) की मौत आग से नहीं बल्कि सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। इन दोनों शवों की पहचान पहले ही हो चुकी थी। कुलदीप का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया था, जबकि धर्मसिंह का शव बुधवार शाम को ही उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया था। इस तरह अब हादसे में जान गंवाने वाले सभी आठ मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

22 घायलों का अस्पताल में कराया गया था इलाज मंगलवार देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और राहत टीमों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया। दुर्घटना स्थल से आठों मृतकों के शव और 22 घायलों को एंबुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कई घायल गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। घायलों का उपचार अभी भी विभिन्न अस्पतालों में जारी है।

आग ने मिटा दिए थे पहचान के सभी निशान पुलिस अधिकारियों के अनुसार बस में लगी भीषण आग के कारण छह शव इस कदर जल गए थे कि उनकी पहचान करना संभव नहीं था। ऐसे में फॉरेंसिक प्रक्रिया अपनाते हुए मृतकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए और उनका मिलान शवों से लिए गए नमूनों से कराया गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही शवों की शिनाख्त सुनिश्चित हो सकी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमॉर्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिए गए।