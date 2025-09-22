राजस्थान में दलितों को मंदिर में घुसने से रोका, मारपीट कर भगा दिया; थाने के बाहर प्रदर्शन

राजस्थान में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने और उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इससे नाराज दलित समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

राजस्थान में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने और उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इससे नाराज दलित समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने पर दलित पुरुषों के एक समूह पर कथित तौर पर हमला किया गया। यह घटना रविवार को सदासर गांव में हुई। इसके बाद सोमवार को स्थानीय थाने के बाहर दलित समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस मामले में कानाराम मेघवाल द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अनुसार, यह घटना रविवार शाम को एक भागवत कथा के समापन के बाद आयोजित एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई।

एफआईआर में कहा गया है कि शोभायात्रा भागवत कथा स्थल से पास के एक मंदिर तक निकाली गई थी। जब मेघवाल और कुछ अन्य लोग दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें सूरदास स्वामी, शंकरलाल, हिम्मत कुमार और अनिल सहित कुछ ग्रामीणों ने रोक लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने दलित होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका। उनके साथ मारपीट की और भगा दिया।