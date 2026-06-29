100 से अधिक केस, सीएम आवास को उड़ाने की दी थी धमकी; कौन था डकैत जगन गुर्जर?
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की गला घोंट कर हत्या कर दी गई है। कौन था डकैत जगन गुर्जर जिस पर 100 से अधिक थे केस और जिसने सीएम आवास तक को उड़ा देने की दी थी धमकी…
राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की सोमवार को हत्या कर दी गई। अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि जेल के अंदर मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में विष्णु नाम के साथी कैदी ने ही जगन गुर्जर की गला घोंट कर हत्या कर दी। आरोपी कैदी विष्णु और जगन एक ही बैरक में रखे गए थे। अब पुलिस इस केस की जांच कर रही है। इस रिपोर्ट में जानें कौन था कुख्यात डकैत जगन गुर्जर?
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, धौलपुर जिले का रहने वाला जगन गुर्जर के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। जगन एक कुख्यात अपराधी था। उसने साल 1994 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे लेकिन पहली बार साल 2001 में उसकी गिरफ्तारी की गई थी।
जमीन पर हुआ कब्जा तो बागी बन गया था जगन
बताया जाता है कि जगन गुर्जर के खेतों पर गांव के कुछ लोगों के गुट ने कब्जा कर लिया था। जमीनी विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था। मारपीट में उसके परिवार के लोगों को कब्जाधारियों ने पीट दिया था। यही नहीं जगन के जीजा की भी हत्या कर दी गई थी। इसी घटना के बाद जगन बागी हो गया था। उसने बीहड़ में रहते हुए एक गिरोह बना लिया था। इसके बाद उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में वारदातों को अंजाम दिया था।
कई बार अरेस्ट और रिहा हुआ
इसके बाद जगन गुर्जर कई बार गिरफ्तार हुआ और कई बार उसे बेल मिली और रिहा भी हुआ। वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में एक्टिव था। उसका गिरोह कई वर्षों तक धौलपुर डांग इलाके के बीहड़ों में सक्रिय रहा। जगन गुर्जर इतना दुस्साहसी था कि उसने साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित आवास को बम से उड़ाने की धमकी तक दे दी थी। इस घटना ने सुर्खियां बटोरी थीं।
सचिन पायलट की मौजूदगी में किया था सरेंडर
इस घटना के बाद साल 2009 में जगन ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में सरेंडर किया था। उसने जून 2019 में दो महिलाओं के साथ मारपीट की थी। उस पर महिलाओं के कपड़े फाड़ने के भी आरोप लगे थे। इस घटना के बाद उसको पकड़ने के लिए करीब 500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था।
विधायक को दी थी जान से मारने की धमकी
डकैत जगन गुर्जर को फरवरी 2022 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जगन की तीन पत्नियां थीं। इनमें से एक पत्नी तो उसकी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थी। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में पुलिस के साथ हुए एक एनकाउंटर में वह घायल हो गई थी।
मोस्ट वॉन्टेड डकैतों में शुमार था जगन
जगन गुर्जर चंबल के सबसे मोस्ट वॉन्टेड डकैतों में शुमार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सुराग देने वाले को 11 लाख के इनाम की घोषणा की थी। जगन गुर्जर ने 19 अगस्त 2018 को बयाना में तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर किया था। जगन की हत्या करने का आरोपी कैदी विष्णु भी हत्या का आरोपी है। वह कुलदीप जघीना मर्डर केस में आरोपी है। दोनों एक ही बैरक में थे। रूटीन चेकिंग के दौरान जगन को मृत पाया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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