राजस्थान का साइबर ठग बरकत अली गिरफ्तार, खाते में मिले ठगी के 19.45 करोड़ रुपए

राजस्थान में साइबर ठग गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके बैंक खाते में 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होने का पता चला है। उसके कमरे की तलाशी में कई चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार व पैन कार्ड, स्वैप मशीन व अन्य सामान मिले हैं।

राजस्थान के अलवर में वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी गैंग का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गुरु दत्त सैनी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पीएचक्यू की ओर से राज्य स्तर पर संदिग्ध बैंक अकाउंट्स के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक संदिग्ध बैंक अकाउंट की जांच की गई। बैंक अकाउंट के खिलाफ समन्वय पोर्टल पर साइबर फ्रॉड की करीब 21 शिकायत दर्ज मिली। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस अकाउंट की डिटेल निकाली गई, जिसमें करीब 19 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी की रकम पाया गया। इस पर अनुसंधान किया गया। इस दौरान आरोपी खाता धारक बरकत अली पुत्र मोहम्मद इशाक निवासी डीग के लोकेशन ट्रेस की कोशिश की गई।

पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई। उसकी लोकेशन वैशाली नगर पानी की टंकी के पास मिली। टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी पैदल जाता हुआ मिला। उसे रोक कर पूछताछ की गई तो उसने किराए के मकान में रहना बताया। इसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर कमरे पर पहुंची और तलाशी ली। उन्होंने बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में साइबर ठगी में प्रयुक्त सामान मिला।

इसमें विभिन्न बैंकों की 17 चेक बुक, 5 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड, लोगों के हस्ताक्षर सुधा चेक, बड़ी मात्रा में आधार व पैन कार्ड, दो स्वैप मशीन, निजी बैंकों के कोड स्कैनर मिले। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से मिले सभी सामान को जब्त कर उनके बारे में जानकारी ली गई। आरोपी ने अपने सहयोगी हरि सिंह मीणा, जाहुल खान, मुकेश मीणा के साथ गिरोह बनाकर कमीशन के आधार पर साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने की बात कबूल किया।