खड़े ट्रक में घुसी क्रूजर गाड़ी, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत; खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे
राजस्थान के कोटा में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो खाटू श्याम के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राजस्थान के कोटा से इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। कोटा-उदयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा शंभूपुरा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। क्रूजर में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया।
जानकारी के मुताबिक, क्रूजर गाड़ी में सवार सभी लोग महाराष्ट्र के निवासी थे और खाटू श्याम जी का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कोटा-उदयपुर हाईवे पर शंभूपुरा के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह है कि जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
ये सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर वापस लौट रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुल चार गाड़ियां एक साथ चल रही थीं, लेकिन इनमें से एक क्रूजर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद दूसरी गाड़ियों में सवार परिजनों में भी अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों के शवों को भी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने की कार्रवाई की गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे परिवार के 9 लोगों की मौत से इलाके में शोक की लहर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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