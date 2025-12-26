Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़court summons actor Salman Khan in advertisement case FSL to examine actor signature
सलमान खान की मुश्किल बढ़ी, विज्ञापन मामले में कोर्ट ने बुलाया; FSL करेगी अभिनेता के हस्ताक्षर की जांच

सलमान खान की मुश्किल बढ़ी, विज्ञापन मामले में कोर्ट ने बुलाया; FSL करेगी अभिनेता के हस्ताक्षर की जांच

संक्षेप:

अभिनेता सलमान खान की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को 20 जनवरी को व्यक्गित रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अभिनेता के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से करवाई जाएगी।

Dec 26, 2025 03:28 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
अभिनेता सलमान खान की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को 20 जनवरी को व्यक्गित रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षर को लेकर भी आदेश दिया है। अभिनेता के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से करवाई जाएगी।

राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोटा की कंज्यूमर कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अभिनेता सलमान खान को 20 जनवरी को व्यक्गित रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अभिनेता के साथ नोटरी करने वाले आर. सी. चैबे भी हस्ताक्षर से संबंधित शपथ पत्र रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश करेगें। अदालत ने शुक्रवार को दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षर (सिग्नेचर/साइन)) को लेकर एक आदेश देते हुए कहा कि अभिनेता के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से करवाई जाएगी।

वकील इन्द्रमोहन सिंह हनी ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा कोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई करवाई गइ थी कि वकालात नामे और जवाब पर सलमान खान के हस्ताक्षर नहीं हैं। किसी ने सलमान खान के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हस्ताक्षर की जांच के लिए एफएसल के आदेश दे दिए हैं।

वकील ने कहा कि उनके द्वारा पहले ही जोधपुर जेल, कोर्ट और अन्य जगहों से सलमान खान के हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज मंगवाए गए हैं। इन दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर यहां कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों पर किए गए साइन से बिलकुल अलग है। वकील ने ये भी कहा कि सलमान खान जैसे कई बॉलीवुड स्टार सिर्फ पैसे के लालच में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको कैंसर जैसी घातक बिमारियों की ओर धकेल रहे हैं।

ये था पूरा मामला

कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में एक बार फिर पान मसाला के विज्ञापन को रोकने की मांग को लेकर 4 नवबंर को एक परिवाद दायर हुआ था। इस परिवाद को दायर करने के बाद कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

यह परिवाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील इंद्र मोहन सिंह हनी की ओर से पेश किया गया था। इसमें पान मसाला के विज्ञापन को रोकने की मांग की गई थी। परिवाद में बताया गया कि राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा पान मसाले में ‘केसर युक्त इलायची’ और केसर युक्त पान मसाला के नाम से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

Rajasthan News
