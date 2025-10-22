Hindustan Hindi News
दोनों को एक-दूसरे पर शक था; फर्श पर पड़ी थी बीवी की लाश, पंखे से लटका था पति का शव

Wed, 22 Oct 2025 04:09 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
राजस्थान में सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक घर में पति-पत्नी की लाशें मिलीं। पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी वहीं, पति का शव पंखे से लगे फंदे से झूल रहा था। पुलिस को संदेह है कि यह वैवाहिक कलह के कारण हुई हत्या या आत्महत्या का मामला है। दंपति के बेटे के अनुसार, उसके माता-पिता एक-दूसरे के चरित्र पर शक करते थे।

जयपुर के जामडोली इलाके में एक दंपत्ति अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस को संदेह है कि यह वैवाहिक कलह के कारण हुई हत्या-आत्महत्या का मामला है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान दाऊदयाल (51) और उनकी पत्नी बबीता (46) के रूप में हुई है।

जामडोली थाना प्रभारी (एसएचओ) प्रह्लाद नारायण ने बताया कि मंगलवार रात कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला, जबकि उसका पति पंखे से लटका हुआ था।

गोविंद देव मंदिर से घर लौटने के बाद घर में पड़े दोनों शवों को उनके बेटे ने देखा। उसने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता अक्सर झगड़ते थे और एक-दूसरे के चरित्र पर शक करते थे।

एसएचओ ने कहा कि अभी तक के सबूतों से पता चलता है कि पति ने पहले अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच में मदद के लिए घटनास्थल से नमूने इकट्ठा किए हैं।

दोनों शवों को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बेटे के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
