जैश कमांडर के प्यार में डूबी हुई थी जयपुर की खदीजा, शादी करने के लिए जाना चाहती थी पाकिस्तान
अधिकारियों ने बताया कि बबीता उर्फ खदीजा पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर की है। उसकी शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका पति से अलगाव हो गया था। मामले की जांच एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी है।
पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का स्लीपर सेल होने के आरोप में राजस्थान एटीएस ने बीते सप्ताह जयपुर से जिस महिला को गिरफ्तार किया था, उसे लेकर गुरुवार को पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की यह महिला JeM के कमांडर अबू उबैदा से शादी करना चाहती थी और इसके लिए उसने नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की योजना भी बनाई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पाकिस्तान में रहने वाले अबू उबैदा ने बबीता से संपर्क किया था और इसके बाद दोनों के बीच गहरे संबंध विकसित हो गए थे। पुलिस के अनुसार जैश का यह संदिग्ध कमांडर इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन के प्रमुख मसूद अजहर का करीबी सहयोगी माना जाता है।
इस मामले में दर्ज FIR के अनुसार पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि अबू उबैदा उससे शादी करना चाहता था और उसे नमाज पढ़ने, कुरान का अध्ययन करने और इस्लामी शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस के अनुसार उबैदा ने उसे पाकिस्तान आकर जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने का प्रस्ताव भी दिया था और इसके लिए उसे पासपोर्ट बनवाने को भी कहा था। महिला ने दावा किया कि वह अबू उबैदा से भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी और 'मुजाहिदीन' के प्रति आकर्षण के कारण जैश-ए-मोहम्मद में उसकी रुचि बढ़ गई थी।
जैश के आतंकियों की पोस्ट और रील्स को लाइक करती थी बबीता
पुलिस पूछताछ के दौरान बबीता ने बताया कि साल 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद उसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को खोजना शुरू किया था और धीरे-धीरे वहां के कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े कई लोगों के साथ अपना संपर्क बना लिया था। बबीता ने बताया कि वह इस संगठन से इतनी प्रभावित थी कि संगठन के सदस्यों और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए हथियारों से संबंधित पोस्ट और रील्स नियमित रूप से देखती और पसंद करती थी।
पूछताछ के दौरान बबीता ने बताया कि इस दौरान उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से संबंधित फेसबुक पेजों को देखना शुरू किया और ऐसे पेजों के फॉलोअर्स को स्वेच्छा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगी। अधिकारियों ने बताया कि गुजरते समय के साथ वह ऐसे पेजों को फॉलो करने वाले कई व्यक्तियों से जुड़ गई।
बबीता के फोन में मिले पाकिस्तानी नंबर्स और बातचीत के सबूत
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान जब बबीता के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया तो उसमें कई पाकिस्तानी नंबर मिले, जिनमें जैश प्रमुख के करीबी रिश्तेदार यूसुफ अजहर और कारी जरार के नंबर होने का भी संदेह है। ये दोनों कई आतंकी अपराधों के लिए भारत में वांछित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के दौरान बबीता के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों और समर्थकों के साथ संबंधों का होना पाया गया।
इससे पहले शुरुआती जांच में उसके मोबाइल फोन से दो सिम कार्ड और एक फेसबुक अकाउंट मिला था, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री और विदेशी प्रोफाइल से जुड़े लिंक पाए गए थे। महिला की फ्रेंड लिस्ट में एटीएस को कई ऐसे प्रोफाइल मिले, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और अन्य उग्रवादी संगठनों से संबंधित झंडे और हथियारबंद आतंकियों की तस्वीरें लगी हुई थीं।
मैसेंजर और WA के जरिए नियमित रूप से बात करती थी बबीता
इस मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि, 'जब उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई तो उसमें कई पाकिस्तानी नागरिकों के नंबर होने तथा जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों के प्रोफाइल से जुड़े होने का पता चला। साथ ही पता चला कि वह फेसबुक मैसेंजर और वॉट्सऐप के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों से नियमित रूप से बातचीत कर रही थी।'
सूत्रों ने कहा, ‘प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों से जुड़े चैट, वीडियो और फोन नंबर उसके उपकरणों से बरामद हुए। इसके साथ ही उसने जैश-ए-मोहम्मद के एक सदस्य के साथ भारतीय नंबर पर प्राप्त ओटीपी शेयर करने की बात भी कबूल की है, जिससे उन नंबरों का सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर उपयोग संभव हो सका।’
बीते कई हफ्तों से खुफिया विभाग के रडार पर थी बबीता
पुलिस ने बताया कि मूल रूप से गंगापुर की रहने वाली और वर्तमान में जयपुर के सीतापुरा इलाके में अपने माता-पिता के घर में रह रही 38 वर्षीय बबीता उर्फ खदीजा बीते कई हफ्तों से सैन्य खुफिया विभाग के रडार पर थी। जिसके बाद राजस्थान पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
बबीता को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया जहां उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया। बबीता से हुई पूछताछ के बाद अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महिला को चालाकी से धोखा दिया गया और इसी दौरान एक मौलवी ने फोन पर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। इसके बाद वह उसे पाकिस्तान बुलाने की कोशिश कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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