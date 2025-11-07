राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करना पड़ा भारी, राजस्थान में कांस्टेबल के खिलाफ हो गया ऐक्शन
राजस्थान में जिला पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को दोबारा पोस्ट करना एक कांस्टेबल को भारी पड़ गया, जिसके बाद इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। यह ऐक्शन डीडवाना-कुचामन में तैनात कांस्टेबल के खिलाफ लिया गया। दरअसल कांस्टेबल ने जिस पोस्ट को रिपोस्ट किया था, उसमें राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था। जिसके बाद इसी पोस्ट को डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से बुधवार को ‘रीपोस्ट’ कर दिया था।
हालांकि जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में पता चला, उन्होंने इसे तुरंत हटा भी लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस विभाग इस पोस्ट का समर्थन नहीं करता है। जिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की गई, उस आधिकारिक एक्स हैंडल के संचालन के लिए वही जिम्मेदार था। जिसके बाद उसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने उसे ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया।
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कहा कि पुलिस विभाग इस पोस्ट का समर्थन नहीं करता है और संज्ञान में आने के तुरंत बाद इसे हटा दिया गया था। एसपी ने आगे कहा कि, 'हो सकता है कि यह पोस्ट किसी व्यक्ति की गलती या अकाउंट हैक हो जाने के कारण शेयर की गई हो। इसलिए इस मामले में डीडवाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।'
बता दें कि राहुल गांधी की इस पोस्ट में हरियाणा की मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया गया था, जिसमें एक ही तस्वीर के साथ कई वोट दर्ज होना और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं।