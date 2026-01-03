Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Constable shoots himself in Jaisalmer body found in a pool of blood
जैसलमेर में कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली मारी, खून से लथपथ मिला शव

जैसलमेर में कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली मारी, खून से लथपथ मिला शव

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि मीना शनिवार सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो सहकर्मियों ने उनके सहकर्मी दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुसे तो उनका शव खून से लथपथ पड़ा मिला।

Jan 03, 2026 03:16 pm IST
जैसलेमर में एक 30 वर्षीय पुलिस कॉन्स्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। कॉन्स्टेबल का नाम नरेंद्र मीणा है। मीणा ने जब खुद को गोली मारी तो वे अपने सरकारी क्वार्टर में थे।

पुलिस ने बताया कि मीना शनिवार सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और न ही उनके कमरे से किसी तरह की हलचल महसूस हुई। ऐसे में सहकर्मियों दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुसे तो उनका शव खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मीणा की सर्विस रिवॉल्वर मौके से बरामद कर ली गई है।

शव के आस-पास खून ही खून

बताया जा रहा है कि मीणा ने कनपटी पर सटाकर गोली चलाई। शव के आस-पास खून ही खून था। शुरुआती जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका भी नजर नहीं आ रही है। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि कांस्टेबल पिछले कुछ दिनों से अकेला रह रहा था क्योंकि उसका परिवार सवाई माधोपुर गया हुआ था।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा

पुलिस ने बताया कि अभी तक 'सुसाइड नोट' बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि मीणा के परिवारवालों के लौटने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कॉन्स्टेबल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। आपको बता दें कि कॉन्स्टेबल नरेंद्र मीणा 2015 बैच के थे।

