जैसलमेर में कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली मारी, खून से लथपथ मिला शव

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि मीना शनिवार सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो सहकर्मियों ने उनके सहकर्मी दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुसे तो उनका शव खून से लथपथ पड़ा मिला।

जैसलेमर में एक 30 वर्षीय पुलिस कॉन्स्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। कॉन्स्टेबल का नाम नरेंद्र मीणा है। मीणा ने जब खुद को गोली मारी तो वे अपने सरकारी क्वार्टर में थे।

पुलिस ने बताया कि मीना शनिवार सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और न ही उनके कमरे से किसी तरह की हलचल महसूस हुई। ऐसे में सहकर्मियों दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुसे तो उनका शव खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मीणा की सर्विस रिवॉल्वर मौके से बरामद कर ली गई है।

शव के आस-पास खून ही खून बताया जा रहा है कि मीणा ने कनपटी पर सटाकर गोली चलाई। शव के आस-पास खून ही खून था। शुरुआती जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका भी नजर नहीं आ रही है। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि कांस्टेबल पिछले कुछ दिनों से अकेला रह रहा था क्योंकि उसका परिवार सवाई माधोपुर गया हुआ था।