राजस्थान के झुंझुनूं में पत्नी और बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद ट्रेन के आगे कूदा कांस्टेबल

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और छह साल के बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद खुद कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार तड़के कोतवाली थाना क्षेत्र की किसान कॉलोनी में हुई। पलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की पहचान राजकुमार कांटीवाल के रूप में हुई है। उसने किसान कॉलोनी स्थित किराए के घर में अपनी पत्नी कविता और बेटे पर हमला किया। हमले में कविता को गंभीर चोटें आईं हैं और उसकी दो उंगलियां कट गईं तथा उसे इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि हमले में दंपति के बेटे की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और उसका झुंझुनूं में उपचार किया जा रहा है।