Constable jumps in front of train after attacking his wife and son with sword in Jhunjhunu राजस्थान के झुंझुनूं में पत्नी और बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद ट्रेन के आगे कूदा कांस्टेबल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Constable jumps in front of train after attacking his wife and son with sword in Jhunjhunu

राजस्थान के झुंझुनूं में पत्नी और बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद ट्रेन के आगे कूदा कांस्टेबल

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार तड़के कोतवाली थाना क्षेत्र की किसान कॉलोनी में हुई। पलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है।

Ratan Gupta भाषा, झुंझुनूंMon, 18 Aug 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान के झुंझुनूं में पत्नी और बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद ट्रेन के आगे कूदा कांस्टेबल

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और छह साल के बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद खुद कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार तड़के कोतवाली थाना क्षेत्र की किसान कॉलोनी में हुई। पलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की पहचान राजकुमार कांटीवाल के रूप में हुई है। उसने किसान कॉलोनी स्थित किराए के घर में अपनी पत्नी कविता और बेटे पर हमला किया। हमले में कविता को गंभीर चोटें आईं हैं और उसकी दो उंगलियां कट गईं तथा उसे इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि हमले में दंपति के बेटे की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और उसका झुंझुनूं में उपचार किया जा रहा है।

पुलिस के बताया कविता झुंझुनूं पंचायत समिति में कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि दंपति में कई साल से विवाद था और उनके तलाक के वाद की सुनवाई 20 अगस्त को झुंझुनूं पारिवारिक न्यायालय में होनी थी। राजकुमार 16 अगस्त को छुट्टी लेकर श्रीगंगानगर से लौटा था। पुलिस ने बताया कि हमले के लगभग तीन घंटे बाद राजकुमार का शव रेलवे पटरियों पर मिला, संदेह है कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।