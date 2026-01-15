Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़conspiracy in SIR, Is BJP deleting Congress member names from the voter list, Ashok Gehlot
SIR में षडयंत्र! भाजपा वोटर लिस्ट से कांग्रेसियों के नाम काट रही? अशोक गहलोत का बड़ा दावा

SIR में षडयंत्र! भाजपा वोटर लिस्ट से कांग्रेसियों के नाम काट रही? अशोक गहलोत का बड़ा दावा

संक्षेप:

गहलोत ने सरकार पर हमलावर होते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक है।

Jan 15, 2026 09:35 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर मतदाता सूचियों में हेरफेर का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सरकार पर हमलावर होते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- "सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक है।" इससे पहले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसी मामले में सरकार पर हमला बोला था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

BLO पर दबाव बना रही सरकार, गहलोत

गहलोत ने एक्स पर लिखा- आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है जिसने भाजपा को बेनकाब कर दिया है। SIR प्रक्रिया के अंतिम दिन, एक सुनियोजित साजिश के तहत EROs के माध्यम से BLOs पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें। यहाँ तक कि फॉर्म-7 में पहले से डेटा भरकर BLOs को थमाया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है।

ये भी पढ़ें:कलेक्टर्स कान खोलकर सुन लें, पुंगी बजा देंगे; क्यों बरसे गोविंद सिंह डोटासरा?

BLO को धमकियां, OTP तक ले रहे

गहलोत ने आगे लिखा- "कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और BLOs ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इंकार किया, तो उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादलों की धमकी दी है। भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने बताया था- "भाजपा नेताओं के दबाव में अधिकारी BLO से लॉगिन आईडी, पासवर्ड और OTP तक ले रहे हैं। ये न सिर्फ़ प्रशासनिक अपराध है, बल्कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ का सीधा सबूत है।"

गहलोत और डोटासरा ने दी चेतावनी

गहलोत ने आगे लिखा- "मैं उन अधिकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में आगाह करना चाहता हूं कि सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, तो कानून के दायरे में आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी।"

डोटासरा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था- "मैं उन तमाम अधिकारियों को आगाह करता हूं जो नियमों को ताक पर रखकर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अगर ज़रा भी बेईमानी पकड़ी गई, तो FIR दर्ज कराई जाएगी। कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Ashok Gehlot
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।