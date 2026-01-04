कांग्रेसी मेंढक की तरह उछल कूद करके इधर-उधर भाग रहे...; डोटासरा पर क्यों बरस पड़े मदन राठौड़?
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा- मुझे गोविंद सिंह डोटासरा से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है। वह अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं.... जानिए क्या है पूरा मामला?
शनिवार को आयोजित भाजपा की संगठनात्मक कार्यशाला में भाजपा प्रदेश प्रभारी के नहीं आने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा था- भाजपा के प्रदेश प्रभारी क्यों नाराज हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं... इस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा- मुझे गोविंद सिंह डोटासरा से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है। वह अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं.... जानिए क्या है पूरा मामला?
मुझे डोटासरा से सर्टिफिकेट नहीं लेना
मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा- मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये उनको (डोटासरा) नहीं देखना है। मुझे देखना है। मेरा संगठन देखेगा। आप लोग (मीडिया) देखोगे। आप लोग देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, ये पर्याप्त है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है गोविंद सिंह जी से।
कांग्रेसी मेढक की तरह उछल कूद...
राठौड़ ने जयपुर में कांस्टीट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान आगे कहा- वो अपना घर संभालें ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं। मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं। उनसे उनका घर तो संभल नहीं रहा है। उनके यहां (कांग्रेस) तो मेंढक की तरह उछल कूद कर करके इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभालें, हम अपना घर संभाल लेंगे।
जानिए क्या है मामला?
दरअसल शनिवार को भाजपा की संगठनात्मक कार्यशाला थी। इसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी नहीं आ पाए। इस पर डोटासरा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था- क्या प्रदेश प्रभारी नाराज हैं, वे क्यों नहीं आ रहे हैं- यह बताना चाहिए। डोटासरा ने इनके बीच खींचतान होने का भी दावा किया था। मदन राठौड़ क्या कर रहे हैं, वे तो सीएम की पुंगी बजा रहे हैं। इस पर मदन राठौड़ ने डोटासरा समेत कांग्रेस पर पलटवार किया है।