राजस्थान के कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा की हार्ट अटैक से मौत

राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा का गुरुवार को जयपुर के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद मीणा को दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुरThu, 9 Oct 2025 11:03 PM
राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा का गुरुवार को जयपुर के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद मीणा को दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज चल रहा था और शुरुआती जांच में उनकी स्थिति सामान्य पाई गई थी।

हालांकि, इलाज के दौरान हुनमंत मीणा को जोरदार दिल का दौरा पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही टोंक में कांग्रेस की एक बैठक में शामिल होने गए हरीश मीणा जयपुर लौट आए। शाम को आदर्श नगर श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह आकस्मिक निधन बेहद दुखद है। उन्होंने भगवान से शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। टोंक विधायक और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने 10 अक्टूबर के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सचिन पायलट मीणा परिवार से मिलने जयपुर जा रहे हैं।

वहीं,कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीका राम जूली सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी हनुमंत मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया।