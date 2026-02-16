राजस्थान में घोड़ी पर सवार होकर कांग्रेस विधायक ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल; लोग उठा रहे सवाल
मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि पर ग्राम मुंडला में निकली शिव बारात के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जड़ैल द्वारा कथित हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे लेकर चर्चा बनी हुई है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में महाशिवरात्रि पर ग्राम मुंडला में निकली शिव बारात के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जड़ैल द्वारा कथित हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे लेकर चर्चा बनी हुई है।
आपको बता दें रविवार शाम को पारंपरिक शिव बारात गांव में भ्रमण कर रही थी। विधायक घोड़ी पर सवार होकर शामिल हुए। इसी दौरान हवा में फायरिंग का दृश्य कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
बड़ौदा थाना प्रभारी सतीश चौहान ने बताया कि वे मेले की ड्यूटी में हैं और वीडियो की पुष्टि के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होती है।
पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। आगे की स्थिति जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। वहीं इस मामले में विधायक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
हर्ष फायरिंग का मतलब है खुशी या जश्न के दौरान खुले में बंदूक से हवा में गोली चलाना। जैसे शादी-बारात, विजय जुलूस, जन्मदिन या किसी उत्सव में हवा में गोली चलाना। ऐसा करने पर कई बार हादसे भी हो जाते हैं।
बड़ौदा थाना प्रभारी सतीश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि वे चंद्रसागर मेले की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्होंने अभी तक संबंधित वीडियो नहीं देखा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध है। यदि ऐसा किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वहीं विधायक जड़ैल से फोन पर इस संबंध में बातचीत की गई तो सवाल का जवाब ना देते हुए कहा कि मैं बाद में बात करूंगा। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आम लोग नियम तोड़ते हैं तो उन पर कानून का शिकंजा करते हुए कार्रवाई की जाती है लेकिन क्या अब पुलिस विधायक जड़ैल और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।