राजस्थान में घोड़ी पर सवार होकर कांग्रेस विधायक ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल; लोग उठा रहे सवाल

Feb 16, 2026 01:41 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि पर ग्राम मुंडला में निकली शिव बारात के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जड़ैल द्वारा कथित हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे लेकर चर्चा बनी हुई है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर में महाशिवरात्रि पर ग्राम मुंडला में निकली शिव बारात के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जड़ैल द्वारा कथित हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे लेकर चर्चा बनी हुई है।

आपको बता दें रविवार शाम को पारंपरिक शिव बारात गांव में भ्रमण कर रही थी। विधायक घोड़ी पर सवार होकर शामिल हुए। इसी दौरान हवा में फायरिंग का दृश्य कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

बड़ौदा थाना प्रभारी सतीश चौहान ने बताया कि वे मेले की ड्यूटी में हैं और वीडियो की पुष्टि के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होती है।

पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। आगे की स्थिति जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। वहीं इस मामले में विधायक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

हर्ष फायरिंग का मतलब है खुशी या जश्न के दौरान खुले में बंदूक से हवा में गोली चलाना। जैसे शादी-बारात, विजय जुलूस, जन्मदिन या किसी उत्सव में हवा में गोली चलाना। ऐसा करने पर कई बार हादसे भी हो जाते हैं।

बड़ौदा थाना प्रभारी सतीश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि वे चंद्रसागर मेले की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्होंने अभी तक संबंधित वीडियो नहीं देखा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध है। यदि ऐसा किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं विधायक जड़ैल से फोन पर इस संबंध में बातचीत की गई तो सवाल का जवाब ना देते हुए कहा कि मैं बाद में बात करूंगा। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आम लोग नियम तोड़ते हैं तो उन पर कानून का शिकंजा करते हुए कार्रवाई की जाती है लेकिन क्या अब पुलिस विधायक जड़ैल और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

