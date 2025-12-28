Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Congress leader Sachin Pilot said mining mafia will do more illegal mining on Aravalli Hills
केंद्र के साथ मिलकर अरावली पर्वतमाला को नष्ट करना चाहती हैं राज्य सरकारें, सचिन पायलट का दावा

केंद्र के साथ मिलकर अरावली पर्वतमाला को नष्ट करना चाहती हैं राज्य सरकारें, सचिन पायलट का दावा

संक्षेप:

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि केंद्र सरकार अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। कहा कि अदालत को नई परिभाषा पर दोबारा विचार करना चाहिए। कहा कि अरावली पर्वतमाला जिन चार राज्यों में स्थित है, उनकी सरकारें केंद्र के साथ मिलकर अरावली को तोड़ना चाहती हैं।

Dec 28, 2025 02:16 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि केंद्र सरकार अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। कहा कि अदालत को नई परिभाषा पर दोबारा विचार करना चाहिए। पायलट ने कहा कि अरावली पर्वतमाला जिन चार राज्यों में स्थित है, उनकी सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर अरावली पर्वतमाला को तोड़ना चाहती हैं।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि अरावली पर्वतमाला को लेकर अदालत को नई परिभाषा पर पुनर्विचार करना चाहिए। पायलट ने दावा किया कि अरावली पर्वतमाला जिन चार राज्यों में स्थित है, उनकी सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर अरावली पर्वतमाला को तोड़ना चाहती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें अपनी पूरी ताकत लगाकर अरावली पर्वतमाला को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बाद विपक्ष पहाड़ियों को बचाने के लिए इस मुहिम पर करीब से नजर रख रहा है।

पायलट ने कहा कि हमने इसे बचाने का बीड़ा उठाया है। अदालत को 100 मीटर की परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई पहाड़ 100 मीटर की सीमा को पूरा नहीं करते हैं। पायलट ने दावा किया कि इससे वन क्षेत्र में अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा।

पायलट ने कहा कि पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला में 1.18 लाख ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इनमें से केवल 1048 पर्वत ही 100 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर परिभाषा बदली गई तो खनन माफिया और भी ज्यादा अवैध खनन करेंगे।

इस बीच, पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों द्वारा बढ़ती आलोचनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से संबंधित चिंताओं का स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ 29 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।

यह घटनाक्रम केंद्र द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की नई अधिसूचित परिभाषा पर उठाई गई आपत्तियों के बाद सामने आया है जो 100 मीटर की ऊंचाई के मानदंड पर आधारित है। 24 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे।

यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला की अखंडता को संरक्षित करना है। इन निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है।

Subodh Kumar Mishra
