राजस्थान में कांग्रेस ने 45 नए जिला अध्यक्षों के नाम पर लगाई मुहर, 7 महिलाएं; जानिए कहां से किसे मिला मौका?
पार्टी ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत हर जिले में नियुक्त AICC ऑब्जर्वर ने डिटेल में रिव्यू किए, पार्टी के पदाधिकारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की और अपनी पूरी रिपोर्ट जमा की। जिसके बाद नए नामों को मंजूरी दी गई।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों के नाम पर मुहर लगाते हुए नवनियुक्त अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रदेश के 45 जिलों में नवनियुक्त अध्यक्षों की घोषणा की है। इस बारे में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया, ‘माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट ने राजस्थान की जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे दी है। ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के हिस्से के तौर पर की गई हैं।’
प्रेस नोट में आगे उन्होंने बताया ‘इस पहल के तहत, हर जिले में नियुक्त AICC पर्यवेक्षकों ने विस्तृत समीक्षाएं कीं, पार्टी पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की और फिर अपनी पूरी रिपोर्ट जमा की। इन रिपोर्टों के जमा होने के बाद, प्रत्येक पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यक्तिगत चर्चा करते हुए इन नामों को मंजूरी दी गई।’ सूची में पार्टी ने 45 नामों की घोषणा की है, यानी 5 जिलों में नामों की घोषणा बाकी है। शनिवार को घोषित नामों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं।
|क्रमांक
|जिला
|नवनियुक्त जिला अध्यक्ष
|1.
|अजमेर ग्रामीण
|डॉ. विकास चौधरी
|2,
|अजमेर शहर
|डॉ. राजकुमार जयपाल
|3.
|अलवर
|प्रकाश गंगावत
|4.
|बालोतरा
|श्रीमती प्रियंका मेघवाल
|5.
|बांसवाड़ा
|अर्जुन सिंह बामनिया
|6.
|बाड़मेर
|लक्ष्मण सिंह गोदारा
|7.
|ब्यावर
|किशोर चौधरी
|8.
|भरतपुर
|दिनेश सिंह सूपा
|9.
|भीलवाड़ा ग्रामीण
|राम लाल जाट
|10.
|भीलवाड़ा शहर
|शिव राम खटीक
|11.
|बीकानेर ग्रामीण
|बिशना राम सियाग
|12.
|बीकानेर शहर
|मदन गोपाल मेघवाल
|13.
|बूंदी
|महावीर मीना
|14.
|चित्तौड़गढ़
|प्रमोद सिंह सिसोदिया
|15.
|चुरू
|मनोज मेघवाल
|16.
|दौसा
|रामजी लाल ओड
|17.
|डीडवाना-कुचामन
|जाकिर हुसैन गेसावत
|18.
|डीग
|राजीव सिंह
|19.
|धौलपुर
|संजय कुमार जाटव
|20.
|डूंगरपुर
|गणेश घोगरा
|21.
|हनुमानगढ़
|मनीष मकस्सर
|22.
|जयपुर ग्रामीण (पूर्वी)
|गोपाल मीणा
|23.
|जयपुर ग्रामीण (पश्चिमी)
|विद्याधर चौधरी
|24.
|जैसलमेर
|अमरदीन फकीर
|25.
|जालौर
|श्रीमती रमीला मेघवाल
|26.
|झुंझूनूं
|रीता चौधरी
|27.
|जोधपुर ग्रामीण
|श्रीमती गीता बरवड़
|28.
|जोधपुर शहर
|ओंकार वर्मा
|29.
|करौली
|घनश्याम महर
|30.
|खैरथल-तिजारा
|बलराम यादव
|31.
|कोटा ग्रामीण
|भानुप्रताप सिंह
|32.
|कोटा शहर
|श्रीमती राखी गौतम
|33.
|कोटपूतली-बहरोड़
|इंद्राज गुर्जर
|34.
|नागौर
|हनुमान राम बांगदा
|35.
|नीम का थाना-सीकर
|गोविन्द नारायण घासिया
|36.
|पाली
|शिशुपाल सिंह
|37.
|फलोदी
|मोहम्मद सलीम नागौरी
|38.
|सलूंबर
|परमानंद मेहता
|39.
|सवाई माधोपुर
|श्रीमती इंदिरा मीणा
|40.
|सीकर
|श्रीमती सुनीता गठाला
|41.
|सिरोही
|लीलाराम गरासिया
|42.
|श्रीगंगानगर
|रुपिंदर सिंह कुन्नूर
|43.
|टोंक
|सैयद सऊद सईदी
|44.
|उदयपुर ग्रामीण
|रघुवीर सिंह मीणा
|45.
|उदयपुर शहर
|फतेह सिंह राठौड़
सचिन पायलट बोले- आप पार्टी को और सशक्त बनाएंगे
प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए लिखा, 'राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई। संगठन को मज़बूती देने के उद्देश्य से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की पहल पर जो अभियान चलाया गया है, उसकी नीतियों का पालन करते हुए आप सभी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ।'
नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशवीर शूरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सभी जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका नेतृत्व संगठन को नई ऊर्जा, मजबूती और दिशा प्रदान करेगा।'