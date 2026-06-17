कॉलर माइक लगाकर रॉकस्टार वाली एंट्री, कोटा में राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज- VIDEO
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उनकी रॉकस्टार जैसी एंट्री, कॉलर माइक और अलग बॉडी लैंग्वेज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी।
कॉलर माइक, टाइट बाजू शर्ट और रॉकस्टार वाला अंदाज। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये वाला अंदाज देखा क्या? जी हां, राजस्थान के कोटा में बुधवार शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ ऐसे ही अनोखे अंदाज में नजर आए। उनके सामने मौजूद भीड़ भी कुछ कम नहीं थी। भीड़ में मौजूद युवा राहुल राहुल राहुल.... करके जोर-शोर से चिअर्स कर रही थी। पार्टी पॉप अप और ड्राई आइस फॉग ने माहौल को और भी फिल्मी बना दिया था। दरअसल, ये सब कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान युवा छात्रों से संवाद के दौरान हुआ।
राहुल राहुल राहुल... करके जोर-शोर से चिअर्स करने लगे युवा
स्टेज पर आकर राहुल गांधी ने जैसे ही कहा- गुड ईवनिंग, हाऊ इज़ एवरीवडी? इतना कहते ही उनकी सामने मौजूद युवा जोश से भर गए और राहुल, राहुल, राहुल कहकर चिअर्स करने लगे। सामने मौजूद भीड़ हवा में हाथ लहराती दिख रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन युवाओं को सपोर्ट करते हुए कहा- यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। यह मुलाकात आपके लिए है। उन युवाओं के लिए है, जो नौकरी पाने खातिर संघर्ष कर रहे हैं। आज शाम मैं भाजपा, कांग्रेस, राजनीति, जैसे किसी भी शब्द को अपने मुंह से नहीं निकालूंगा।
रॉकस्टार एंट्री और मोटिवेशनल स्पीकर स्टाइल की चर्चा तेज
वीडियो में राहुल गांधी कॉलर माइक लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने टाइट बाजू वाली शर्ट पहनी हुई है। स्टेज भी फिल्मी स्टाइल में बना हुआ था। मानों कोई रॉकस्टार आकर अपने फैंस के बीच अपना शो प्रजेंट कर रहा है। अब राहुल गांधी की अनोखी प्रजेंस और बॉडी लैंग्वेज को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने उनके इस अंदाज को 'रॉकस्टार एंट्री' और 'मोटिवेशनल स्पीकर स्टाइल' बताया है।
भारत की शिक्षा व्यवस्था- 'लूट का सिस्टम' और 'रिजेक्टेड सिस्टम है
कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालती है और उनके सपनों को कुचल देती है। उन्होंने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को "लूट का सिस्टम" करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि 100 इंजीनियरों में से 80 बेरोजगार हैं और यह स्थिति देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था "सेलेक्टेड सिस्टम" नहीं बल्कि "रिजेक्टेड सिस्टम" बन गई है और यह देश के बच्चों का अपमान है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें