होटल के कमोड में फन फैलाए बैठा था कोबरा, शख्स के देखते ही उड़े होश, फिर क्या हुआ?

कल्पना करिए कि आप किसी होटल में रुके हैं और अचानक वॉशरूम खोलते ही सामने नागराज के दर्शन हो जाएं। सोचने मात्र से ही सिहरन उठ जाएगी, लेकिन राजस्थान के अजमेर में ऐसा हुआ है। यहां एक होटल के दूसरे माले में रुके एक मेहमान को वॉशरूम में कमोड के अंदर 5 फीट लंबा कोबरा मिल गया। अचानक हुई इस घटना से गेस्ट के तो होश ही उड़ गए। ब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वनायरल हो रहा है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सांप अजमेर के एक होटल की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में कमोड (टॉयलेट) के जरिए घुसा था, जिसने सभी को चौंका दिया। सबसे पहले एक पर्यटक ने वॉशरूम में घुसते ही इसे देखा। इसके बाद, जो वीडियो क्लिप्स वायरल हो गए हैं, उनमें सांप को पकड़ने वाले दल (Rescue Squad) को दिखाया गया है, जो सावधानी से सांप को पकड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कोबरा बचाव में तेजी से फन मार रहा है।

राजस्थान कोबरा टीम के एक रोमांचक बचाव अभियान के बाद, टीम ने आखिरकार सांप को काबू कर लिया, जिससे किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बाद में उन्होंने कोबरा को पास के एक जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद होटल में सब सामान्य हो गया। यह घटना अब सोशल मीडिया पर इस याद के साथ वायरल हो रही है कि कभी-कभी रोमांच आपको वहां भी मिल जाता है, जहां आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं,भले ही वह आपका बाथरूम ही क्यों न हो।

इंसानों और सांपों के बीच बढ़ते संपर्क के कई मुख्य कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन (Climate Change), तेजी से शहरीकरण और भूमि उपयोग में बदलाव प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते इसके कारण तापमान में वृद्धि और नमी में बढ़ोतरी हो रही है। नए आवास के कारण ये स्थितियां कोबरा और वाइपर जैसे जहरीले साँपों की भौगोलिक सीमा को बढ़ा रही हैं। उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत में ये स्थितियां विशेष रूप से देखी जा रही हैं, जहां गर्मी बढ़ने के कारण साँपों के रहने की जगह (आवास) बढ़ती जा रही है।