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गुलामी में धकेल रही बांटने की राजनीति, जातिवाद को खतरा बता क्या बोले CM योगी?

Mar 16, 2026 12:35 am ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, जयपुर
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जातिवाद की राजनीति देश की नींव को कमजोर कर रही है और बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि जातिवाद ने समाज को कमजोर किया है। 

गुलामी में धकेल रही बांटने की राजनीति, जातिवाद को खतरा बता क्या बोले CM योगी?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जातिवाद की राजनीति देश की नींव को कमजोर कर रही है बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। रविवार को जौहर स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जातिवाद ने समाज को कमजोर किया है। उन्होंने दोहराया कि जातिवाद और बांटने की राजनीति भारत की प्रगति के लिए हानिकारक है।

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जातिवाद ने कमजोर की समाज की नींव

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह देश कमजोर इसलिए हुआ क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। यह जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। इस समस्या से बचने के लिए हम सबको एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।

चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देश का स्वाभिमान

उन्होंने कहा कि जिनको कुछ नहीं करना है, वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ऐतिहासिक ढांचा नहीं है वरन यह देश के स्वाभिमान, मर्यादा और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहरी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रनायकों ने सत्ता के लिए नहीं वरन देश और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था।

यूपी में बदलाव के लिए राजस्थान का योगदान

योगी आदित्यनाथ ने मेवाड़ और उत्तर प्रदेश के गहराते आध्यात्मिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिख रहा है, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का योगदान है। मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। उत्तर प्रदेश में अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वह इसी चित्तौड़गढ़ का तेज है।

बहन-बेटी की सुरक्षा पर हाथ डाला तो यमराज करेगा इंतजार

जौहर की गाथाओं का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महारानी पद्मिनी का जौहर केवल प्राणों का त्याग नहीं, वरन विधर्मियों के विरुद्ध नारी गरिमा की रक्षा का सबसे बड़ा संकल्प था। सीएम योगी ने यूपी की सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि नारी गरिमा के मामले में सरकार शून्य सहिष्णुता पर काम करेगी। किसी ने बहन-बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा।

…तो नहीं होता भारत का विभाजन

उन्होंने कहा कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण न करता हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, पाकिस्तान भी नहीं होता। समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाराणा बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का बलिदान किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए था।

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'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा बड़ी सीख

शेखावत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ढांचा नहीं वरन यह भारत के स्वाभिमान, अस्मिता और अदम्य जिजीविषा का जीवंत प्रतीक है। 'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा वर्तमान परिस्थितियों में सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए सबसे बड़ी सीख है। दुर्ग पर ट्रैफिक की भारी समस्या और नवरात्रि के दौरान होने वाले जाम को देखते हुए, सूरजपोल की तरफ से एक नया वैकल्पिक रास्ता बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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