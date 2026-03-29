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काम की बात: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में चमकेंगी सरकारी कामकाज से टूटी सड़कें, मरम्मत शुरू; CM ने दी जानकारी

Mar 29, 2026 12:20 pm ISTMohit पीटीआई, जयपुर
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इस कदम से ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मानसून के दौरान लगातार बारिश के चलते इन टूटी सड़कों पर पानी भर सकता है और यह दुर्घटना का कारण बन सकती हैं।

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में चमकेंगी सरकारी कामकाज से टूटी सड़कें, मरम्मत शुरू; CM ने दी जानकारी

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मानसून से पहले राज्य की ग्रामीण सड़कें जो कि सरकारी कामकाज के चलते क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है। ऐसी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और सड़कों के रखरखाव में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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प्रभावित सड़कों की मरम्मत शुरू

आधिकारिक बयान के अनुसार, लोक निर्माण विभाग ने कई जिलों में सड़कों को फिर से चलने लायक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। बाड़मेर, जालौर, डीग, जैसलमेर, अलवर, डूंगरपुर, कोटपुतली, हनुमानगढ़, जोधपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित कई जिलों में सिंचाई लाइन और पेयजल पाइपलाइनों जैसे कार्यों से प्रभावित सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है।

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जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए

सरकारी कामकाज के दौरान ये सड़कें खराब हो गई थीं मगर ठीक होने के बाद लोगों को इनपर सफर करने में दिक्कत नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे इन कार्यों की स्वयं निगरानी करें ताकि मरम्मत कार्य समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके।

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सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद

बयान में कहा गया है शहरी क्षेत्रों में किए गए मरम्मत कार्यों के बाद ग्रामीण इलाकों के लिए यह कदम उठाया गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। रोड कटिंग के कारण ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ था। इस कदम से ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मानसून के दौरान लगातार बारिश के चलते इन टूटी सड़कों पर पानी भर सकता है और यह दुर्घटना का कारण बन सकती हैं।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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