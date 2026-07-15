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राजस्थान में ऐक्शन में सीएम भजनलाल, IAS व RPS समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ लिया फैसला

By Sourabh Jain
पीटीआई, जयपुर, राजस्थान
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सीएम के निर्देश के बाद जयपुर के महिला बंदी सुधार गृह में तैनात उप अधीक्षक सरोज बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका मुख्यालय भी जयपुर से भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

राजस्थान में ऐक्शन में सीएम भजनलाल, IAS व RPS समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ लिया फैसला

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी और राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के दो अधिकारियों समेत राज्य सरकार के कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि दहेज उत्पीड़न के एक अन्य मामले में दोषी चिकित्सा अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

IAS अधिकारी पर बिना नीलामी के मूल्यवान सरकारी भूमि के आवंटन में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी के खिलाफ अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत विभागीय कार्रवाई को मंजूरी दे दी। हालांकि, बयान में अधिकारी का नाम नहीं बताया गया है।

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इसके अलावा बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित महिला बंदी सुधार गृह में तैनात उप अधीक्षक को निलंबित करने, एक RPS अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा एक अन्य RPS अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद आगे की कार्रवाई को मंजूरी दी है।

सीएम के निर्देश के बाद जयपुर के महिला बंदी सुधार गृह में तैनात उप अधीक्षक सरोज बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका मुख्यालय भी जयपुर से भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। बिश्नोई पर एक महिला बंदी को अपने साथ रखकर सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कराने तथा पैसे लेकर नियमों का उल्लंघन करते हुए बंदियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरोप है।

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मुख्यमंत्री ने जोधपुर में साइबर अपराध के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), साइबर क्राइम देरावर सिंह के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी मंजूरी दी है। देरावर सिंह पर आरोप है कि डीग जिले के कामां थानाधिकारी के रूप में तैनाती के दौरान उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती थी। आरोप है कि एक हत्या के मामले की जांच के दौरान उन्होंने आठ आरोपियों में से केवल एक को दोषी मानते हुए सात अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी।

एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने RPS अधिकारी लाभूराम बिश्नोई के खिलाफ विभागीय जांच रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसमें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए हैं। लाभूराम पर आरोप है कि सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की। इसके कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी और स्वयं उनके सहित पुलिसकर्मियों की जान जोखिम में पड़ गई।

दहेज उत्पीड़न के एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 406 के तहत दोषी पाए गए एक चिकित्सा अधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत राजस्थान सिविल सेवा के दो अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा, एक रिटायर्ड पशु चिकित्सा अधिकारी की पेंशन का 20 प्रतिशत हिस्सा स्थायी रूप से रोकने का निर्णय भी लिया गया है।

बयान के अनुसार, CCA नियम-34 के तहत पुनर्विचार से जुड़े पांच मामलों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाएं खारिज करते हुए पहले से दी गई सजा को बरकरार रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों में आरोपियों की मदद करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोपी तत्कालीन वृत्ताधिकारी (सीओ) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी प्रदान की है।

इसके अलावा, तत्कालीन भीलवाड़ा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी राकेश खोईवाल के खिलाफ भी राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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