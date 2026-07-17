अलवर में 12वीं के छात्र की हत्या, एक गोली सिर के आर-पार गई, दूसरी जबड़े में फंसी; दोस्तों संग घूमने निकला था
मृतक तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान था, और बेटे के असमय चले जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने तुषार के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र का शव नेवाड़ी गांव में पहाड़ की तलहटी स्थित श्मशान घाट के पास निर्माणाधीन फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर बुधवार को पड़ा मिला था। मृतक की पहचान तुषार पुत्र राजेश जाटव निवासी तसई, थाना कठूमर के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक तुषार जिले के भूगोर में अपने मामा विनीत के पास रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता राजेश तसई में टेंट का व्यवसाय करते हैं। मामा विनीत ने बताया कि 14 जुलाई को तुषार अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई।
फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर मिला शव
इसके बाद पुलिस ने बुधवार को करीब 45 किलोमीटर दूर नेवाड़ी गांव में श्मशान घाट के पास निर्माणाधीन फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर उसका शव बरामद किया। तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान था, और बेटे के असमय चले जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा
अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में सामने आया कि तुषार की हत्या गोली मारकर की गई थी, और उसके शरीर से दो गोलियां निकाली गईं। एक गोली सिर में मारी गई थी, जो कि आर-पार हो गई, जबकि दूसरी गोली जबड़े में फंसी मिली।
दो दोस्त हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ
वारदात की जानकारी देते हुए रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश या दोस्तों के बीच विवाद का लग रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने तुषार के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह, युवक को इतनी दूर नेवाड़ी तक कैसे लाया गया और वारदात में कौन-कौन शामिल था, इन सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
रिपोर्ट- हंसराज
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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