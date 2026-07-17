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अलवर में 12वीं के छात्र की हत्या, एक गोली सिर के आर-पार गई, दूसरी जबड़े में फंसी; दोस्तों संग घूमने निकला था

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर, राजस्थान
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मृतक तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान था, और बेटे के असमय चले जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने तुषार के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

अलवर में 12वीं के छात्र की हत्या, एक गोली सिर के आर-पार गई, दूसरी जबड़े में फंसी; दोस्तों संग घूमने निकला था

अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र का शव नेवाड़ी गांव में पहाड़ की तलहटी स्थित श्मशान घाट के पास निर्माणाधीन फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर बुधवार को पड़ा मिला था। मृतक की पहचान तुषार पुत्र राजेश जाटव निवासी तसई, थाना कठूमर के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक तुषार जिले के भूगोर में अपने मामा विनीत के पास रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता राजेश तसई में टेंट का व्यवसाय करते हैं। मामा विनीत ने बताया कि 14 जुलाई को तुषार अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई।

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फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर मिला शव

इसके बाद पुलिस ने बुधवार को करीब 45 किलोमीटर दूर नेवाड़ी गांव में श्मशान घाट के पास निर्माणाधीन फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर उसका शव बरामद किया। तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान था, और बेटे के असमय चले जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा

अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में सामने आया कि तुषार की हत्या गोली मारकर की गई थी, और उसके शरीर से दो गोलियां निकाली गईं। एक गोली सिर में मारी गई थी, जो कि आर-पार हो गई, जबकि दूसरी गोली जबड़े में फंसी मिली।

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अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, निर्माणाधीन फार्म हाउस में मिला शव

दो दोस्त हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ

वारदात की जानकारी देते हुए रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश या दोस्तों के बीच विवाद का लग रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने तुषार के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह, युवक को इतनी दूर नेवाड़ी तक कैसे लाया गया और वारदात में कौन-कौन शामिल था, इन सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

रिपोर्ट- हंसराज

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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