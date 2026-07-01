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बीकानेर में CID क्राइम ब्रांच अधिकारी की मौत, घर में मिला शव

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर, पीटीआई
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जयपुर के सीआईडी क्राइम ब्रांच में तैनात सर्कल इंस्पेक्टर का शव बीकानेर स्थित उनके घर पर मिला। वह छुट्टी लेकर घर गए हुए थे और वापस बीकानेर ट्रांसफर की कोशिश में लगे थे। 

बीकानेर में CID क्राइम ब्रांच अधिकारी की मौत, घर में मिला शव

राजस्थान के बीकानेर में सीआईडी क्राइम ब्रांच में तैनात एक सर्कल इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। इस्पेक्टर की पहचान श्रवण बिश्नोई के तौर पर हुई है। उनका शव उनके फ्लैट से बरामद किया गया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि CID क्राइम ब्रांच में तैनात एक सर्कल इंस्पेक्टर (CI) राजस्थान के बीकानेर जिले में अपने फ्लैट में मृत पाए गए। श्रवण बिश्नोई पुलिस कॉलोनी के एक फ्लैट में अपनी पत्नी और सात साल के बेटे के साथ रहते थे।

घटना के समय बिश्नोई की पत्नी घर पर थीं, जबकि उनका बेटा स्कूल गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले उनकी पत्नी ने ही उन्हें बेहोशी की हालत में देखा था जिसके बाद उन्होंने अस्पातल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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आत्महत्या की आशंका पर क्या बोला परिवार?

बिछवाल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर दिगपाल सिंह ने बताया कि अधिकारी बेहोशी की हालत में मिले थे। बाद में उनकी पत्नी ने रिश्तेदारों को बुलाया और वे उन्हें PBM अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया। मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसकी असल वजह क्या है, इसका पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि परिवार ने उनके आत्महत्या करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। ऐसे में मौत का सही कारण अभी भी पता नहीं चला है।

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बीकानेर ट्रांसफर लेना चाहते थे अधिकारी

श्रवण बिश्नोई कोलायत के चक विजय सिंहपुरा के रहने वाले थे। उन्होंने बीकानेर में एंटी-करप्शन ब्यूरो के साथ लंबे समय तक काम किया। इसके बाद उनका ट्रांसफर जयपुर में सीबीआडी क्राइम ब्रांच में हो गया था। पुलिस के मुताबिक वह फिलहाल छुट्टी पर बीकानेर घर गए हुए थे और वापस बीकानेर ट्रांसफर की कोशिश में थे। पुलि, फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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