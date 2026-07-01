बीकानेर में CID क्राइम ब्रांच अधिकारी की मौत, घर में मिला शव
जयपुर के सीआईडी क्राइम ब्रांच में तैनात सर्कल इंस्पेक्टर का शव बीकानेर स्थित उनके घर पर मिला। वह छुट्टी लेकर घर गए हुए थे और वापस बीकानेर ट्रांसफर की कोशिश में लगे थे।
राजस्थान के बीकानेर में सीआईडी क्राइम ब्रांच में तैनात एक सर्कल इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। इस्पेक्टर की पहचान श्रवण बिश्नोई के तौर पर हुई है। उनका शव उनके फ्लैट से बरामद किया गया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि CID क्राइम ब्रांच में तैनात एक सर्कल इंस्पेक्टर (CI) राजस्थान के बीकानेर जिले में अपने फ्लैट में मृत पाए गए। श्रवण बिश्नोई पुलिस कॉलोनी के एक फ्लैट में अपनी पत्नी और सात साल के बेटे के साथ रहते थे।
घटना के समय बिश्नोई की पत्नी घर पर थीं, जबकि उनका बेटा स्कूल गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले उनकी पत्नी ने ही उन्हें बेहोशी की हालत में देखा था जिसके बाद उन्होंने अस्पातल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आत्महत्या की आशंका पर क्या बोला परिवार?
बिछवाल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर दिगपाल सिंह ने बताया कि अधिकारी बेहोशी की हालत में मिले थे। बाद में उनकी पत्नी ने रिश्तेदारों को बुलाया और वे उन्हें PBM अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया। मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसकी असल वजह क्या है, इसका पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि परिवार ने उनके आत्महत्या करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। ऐसे में मौत का सही कारण अभी भी पता नहीं चला है।
बीकानेर ट्रांसफर लेना चाहते थे अधिकारी
श्रवण बिश्नोई कोलायत के चक विजय सिंहपुरा के रहने वाले थे। उन्होंने बीकानेर में एंटी-करप्शन ब्यूरो के साथ लंबे समय तक काम किया। इसके बाद उनका ट्रांसफर जयपुर में सीबीआडी क्राइम ब्रांच में हो गया था। पुलिस के मुताबिक वह फिलहाल छुट्टी पर बीकानेर घर गए हुए थे और वापस बीकानेर ट्रांसफर की कोशिश में थे। पुलि, फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
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अदिति शर्मा
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