सरकारी सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत, जांच में हो गया साफ; क्या बोला स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान में दो बच्चों की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग की सफाई सामने आई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भरतपुर और सीकर जिले में दो बच्चों की मौत उसका कारण राज्य सरकार की फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत बांटी गई खांसी की दवा से नहीं हुई थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए राजस्थान पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच में पाया गया कि बच्चों को यह सिरप घर पर बिना डॉक्टर की सलाह के दिया गया था। उन्होंने कहा कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन (DXM) दवा बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं दी जाती और इन दोनों मामलों में भी डॉक्टर ने इसे बच्चों के लिए नहीं लिखा था।

इस मामले पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) ने दवा की सप्लाई और इसके उपयोग पर रोक लगा दी। इस मामले में सरकार की तरफ से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी और इसके बाद कुछ सैंपल लेकर स्टेट मेडिसिन रिसर्च लैब भेज दिए गए थे।

इसी बीच सीकर से एक और मामला सामने आया, जहां एक बच्चे को गलत तरीके से DXM युक्त खांसी का सिरप लिखा गया। इस पर विभाग ने संबंधित डॉक्टर और फार्मासिस्ट के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है।