संक्षेप: बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वेदों से जुड़ा एक बयान सामने आया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि भविष्य में जो लोग वेद नहीं मानेंगे उनके बच्चे जावेद और नावेद बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन भी बताया।

बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वेदों से जुड़ा एक बयान सामने आया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि भविष्य में जो लोग वेद नहीं मानेंगे उनके बच्चे जावेद और नावेद बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन भी बताया। वेद की शिक्षा-दीक्षा को लेकर बाबा बागेश्वर क्या करने वाले हैं, इसका जिक्र उन्होंने राजस्थान के जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया।

…बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे मीडिया से मुखातिब होने पर, जब धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया- आप बागेश्वर धाम में वेद विद्या को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलों की स्थापना कराई जाएगी।

धीरेंद्र शास्त्री ने तुलना करते हुए अपनी बात रखते हुए कहा- भोजन एक दिन तक टिकता। पानी एक घंटे टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। इसके बाद उन्होंने वेद-पुराण को न मानने वालों को नसीहत भरे अंदाज में विवादित बयान देते हुए कहा- भविष्य में वेद न मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे।

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया अपना मिशन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा- मेरा उद्देश्य देशभर में गुरुकुल की स्थापना करना है, ताकि सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही बताया कि छतरपुर में सुंदरकांड कार्यालय का उद्घाटन किया गया है।