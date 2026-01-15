Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Children of those who do not believe in Vedas will become Javed and Naveed, Dhirendra Shastri
वेद न मानने वालों के बच्चे 'जावेद' और 'नावेद' बनेंगे, धीरेंद्र शास्त्री ने बताया अपना मिशन

वेद न मानने वालों के बच्चे 'जावेद' और 'नावेद' बनेंगे, धीरेंद्र शास्त्री ने बताया अपना मिशन

संक्षेप:

बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वेदों से जुड़ा एक बयान सामने आया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि भविष्य में जो लोग वेद नहीं मानेंगे उनके बच्चे जावेद और नावेद बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन भी बताया।

Jan 15, 2026 03:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वेदों से जुड़ा एक बयान सामने आया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि भविष्य में जो लोग वेद नहीं मानेंगे उनके बच्चे जावेद और नावेद बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन भी बताया। वेद की शिक्षा-दीक्षा को लेकर बाबा बागेश्वर क्या करने वाले हैं, इसका जिक्र उन्होंने राजस्थान के जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

…बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे

मीडिया से मुखातिब होने पर, जब धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया- आप बागेश्वर धाम में वेद विद्या को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलों की स्थापना कराई जाएगी।

धीरेंद्र शास्त्री ने तुलना करते हुए अपनी बात रखते हुए कहा- भोजन एक दिन तक टिकता। पानी एक घंटे टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। इसके बाद उन्होंने वेद-पुराण को न मानने वालों को नसीहत भरे अंदाज में विवादित बयान देते हुए कहा- भविष्य में वेद न मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे।

ये भी पढ़ें:उनके 30 बच्चे हो सकते तो...; बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को कितनी बच्चे की सलाह दी
ये भी पढ़ें:ओए सुन, बाबा बनेगा? मासूम बच्चे ने धीरेंद्र शास्त्री को क्या दिया जवाब? VIDEO

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया अपना मिशन

उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा- मेरा उद्देश्य देशभर में गुरुकुल की स्थापना करना है, ताकि सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही बताया कि छतरपुर में सुंदरकांड कार्यालय का उद्घाटन किया गया है।

उन्होंने कहा- भारत को हिंदुत्ववादी विचारधारा से भरने का एक ही रास्ता है- साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। इसके साथ ही अपडेट दिया कि इस बार कन्या विवाह उत्सव में बेटियों के उत्सव के साथ-साथ संतों का समागम भी होगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Madhya Pradesh Dhirendra Krishna Shastri
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।