सोसायटी में खेल रहे 3 साल के बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गई कार, दर्दनाक मौत

संक्षेप:

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान यश के रूप में हुई है। उसने बताया कि बच्चा सोसाइटी परिसर में खेल रहा था और उसके माता-पिता पास बैठे थे।

Jan 09, 2026 11:37 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटपूतली, भाषा
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना बहरोड़ कस्बे में स्थित एक आवासीय सोसायटी के पार्किंग की बताई जा रही है। एक कार ने करीब तीन साल के एक बच्चे को शुक्रवार को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान यश के रूप में हुई है। उसने बताया कि बच्चा सोसाइटी परिसर में खेल रहा था और उसके माता-पिता पास बैठे थे।

जानकारी के मुताबिक बच्चा जमीन से कोई चीज उठाने के लिए नीचे बैठा, तभी एक कार ने उसे कुचल दिया। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि कार का टायर बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की जिससे लड़का कुछ दूरी तक घिसटता चला गया।

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि परिसर के सीसीटीवी फुटेज की खंगाले जा रहे है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
