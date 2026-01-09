सोसायटी में खेल रहे 3 साल के बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गई कार, दर्दनाक मौत
पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान यश के रूप में हुई है। उसने बताया कि बच्चा सोसाइटी परिसर में खेल रहा था और उसके माता-पिता पास बैठे थे।
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना बहरोड़ कस्बे में स्थित एक आवासीय सोसायटी के पार्किंग की बताई जा रही है। एक कार ने करीब तीन साल के एक बच्चे को शुक्रवार को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक बच्चा जमीन से कोई चीज उठाने के लिए नीचे बैठा, तभी एक कार ने उसे कुचल दिया। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि कार का टायर बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की जिससे लड़का कुछ दूरी तक घिसटता चला गया।
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि परिसर के सीसीटीवी फुटेज की खंगाले जा रहे है।