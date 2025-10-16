Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़checking campaign against bus frame makers after jaisalmer bus accident

जैसलमेर हादसे के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन; बॉडी मेकरों की बढ़ी मुश्किलें, 53 बसें जब्त

संक्षेप: जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ऐक्शन मोड में है। विभाग ने सुरक्षा और निर्माण मानकों के उल्लंघन की जांच के लिए बसों के बॉडी मेकर्स के खिलाफ पूरे राज्य में एक अभियान शुरू किया है।

Thu, 16 Oct 2025 05:27 PMKrishna Bihari Singh भाषा, जैसलमेर
share Share
Follow Us on
जैसलमेर हादसे के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन; बॉडी मेकरों की बढ़ी मुश्किलें, 53 बसें जब्त

जैसलमेर बस हादसे के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ऐक्शन मोड में आ गया है। परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से वाहनों के कारोबार से जुड़े हल्के में हड़कंप मच गया है। परिवहन विभाग ने सुरक्षा और निर्माण मानकों के उल्लंघन की छानबीन के लिए बस बॉडी मेकरों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओपी बुनकर ने यह जानकारी दी।

व्यापक छानबीन ऑपरेशन

अधिकारी ने कहा कि जैसलमेर बस हादसे के बाद विभाग ने बेहद सख्ती के साथ पूरे सूबे में व्यापक छानबीन शुरू की है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जोधपुर की एक टीम ने अब तक जोधपुर स्थित ‘जैनम कोच क्राफ्टर’ परिसर में निर्मित 66 बसों को निरीक्षण के लिए जब्त कर लिया है।

हादसे की तकनीकी जांच के लिए कमेटी

जैसलमेर बस हादसे से संबंधित तकनीकी और नियामक खामियों की जांच के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओपी बुनकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है। इसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के 2 परिवहन अधिकारी और 2 इंजीनियर शामिल हैं। यह टीम घटनास्थल का भी दौरा करेगी।

सीआईआरटी की भी ली जाएगी मदद

राजस्थान सरकार ने घटना का स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे को भी बुलाया है। सीआईआरटी टीम के वीकेंड में जैसलमेर आने की उम्मीद है। यह टीम जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

राज्यव्यापी विशेष छानबीन अभियान

इस बीच, राज्यव्यापी विशेष छानबीन अभियान जारी है। इस अभियान के तहत ‘बस बॉडी कोड’ मानकों के उल्लंघन के लिए अब तक 53 बसें जब्त की जा चुकी हैं। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन यूनियन से अपील की है कि वे अपने वाहनों का परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करें और मानकों के अनुपालन में पूरा सहयोग करें।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।