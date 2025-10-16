जैसलमेर हादसे के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन; बॉडी मेकरों की बढ़ी मुश्किलें, 53 बसें जब्त
संक्षेप: जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ऐक्शन मोड में है। विभाग ने सुरक्षा और निर्माण मानकों के उल्लंघन की जांच के लिए बसों के बॉडी मेकर्स के खिलाफ पूरे राज्य में एक अभियान शुरू किया है।
जैसलमेर बस हादसे के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ऐक्शन मोड में आ गया है। परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से वाहनों के कारोबार से जुड़े हल्के में हड़कंप मच गया है। परिवहन विभाग ने सुरक्षा और निर्माण मानकों के उल्लंघन की छानबीन के लिए बस बॉडी मेकरों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओपी बुनकर ने यह जानकारी दी।
व्यापक छानबीन ऑपरेशन
अधिकारी ने कहा कि जैसलमेर बस हादसे के बाद विभाग ने बेहद सख्ती के साथ पूरे सूबे में व्यापक छानबीन शुरू की है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जोधपुर की एक टीम ने अब तक जोधपुर स्थित ‘जैनम कोच क्राफ्टर’ परिसर में निर्मित 66 बसों को निरीक्षण के लिए जब्त कर लिया है।
हादसे की तकनीकी जांच के लिए कमेटी
जैसलमेर बस हादसे से संबंधित तकनीकी और नियामक खामियों की जांच के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओपी बुनकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है। इसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के 2 परिवहन अधिकारी और 2 इंजीनियर शामिल हैं। यह टीम घटनास्थल का भी दौरा करेगी।
सीआईआरटी की भी ली जाएगी मदद
राजस्थान सरकार ने घटना का स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे को भी बुलाया है। सीआईआरटी टीम के वीकेंड में जैसलमेर आने की उम्मीद है। यह टीम जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।
राज्यव्यापी विशेष छानबीन अभियान
इस बीच, राज्यव्यापी विशेष छानबीन अभियान जारी है। इस अभियान के तहत ‘बस बॉडी कोड’ मानकों के उल्लंघन के लिए अब तक 53 बसें जब्त की जा चुकी हैं। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन यूनियन से अपील की है कि वे अपने वाहनों का परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करें और मानकों के अनुपालन में पूरा सहयोग करें।