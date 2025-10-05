Chances of hailstorms and rain in Rajasthan, where yellow-orange alert has been issued राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने के आसार, कहां जारी हुआ येलो-ऑरेंज अलर्ट, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Chances of hailstorms and rain in Rajasthan, where yellow-orange alert has been issued

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने के आसार, कहां जारी हुआ येलो-ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 5 Oct 2025 01:07 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने के आसार, कहां जारी हुआ येलो-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान में तेज बारिश का दौर देखने को मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। अनुमान है कि आने वाली 8 अक्तूबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है।

5 अक्तूबर को यहां बारिश के आसार

नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी इलाके के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावटी इलाके में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

जानिए 6 अक्तूबर को कहां हो सकती है बारिश

इसके अगले दिन 6 अक्तूबर को तंत्र का सबसे अधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने के आसार हैं। इन हिस्सों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं के साथ बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी इलाके में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

जानिए 7 और 8 अक्तूबर को बारिश का अनुमान

पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्तूबर को भी जारी रहने की संभावना है। वहीं अगर 8 अक्तूबर की बात करें तो राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यता शुष्क रहने की संभावना है।

इन इलाकों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

5 अक्तूबर को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटलपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधौपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, जालौर, उदयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है ओले भी गिर सकते हैं।

वहीं 6 अक्तूबर को कई इलाकों में येलो अलर्ट के साथ-साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इन इलाकों के नाम हैं- अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।