'चायवालाज' के फाउंडर रोहित शर्मा ने की खुदकुशी, सभी कैफे बंद कर चुन लिया था अध्यात्म; वजह तलाश रही पुलिस
रोहित ने पढ़ाई के दौरान ही स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते सफलता हासिल की। अलग-अलग जगहों पर 7 कैफे खोल लिए। मगर 6 महीने पहले सभी कैफे बंद कर दिए और फिर अध्यात्म की राह पकड़ ली थी।
'चायवालाज' के फाउंडर रोहित शर्मा ने राजस्थान के दौसा में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। उनका शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला है। 30 वर्षीय रोहित का शव उनके साकेत कॉलोनी स्थित घर में शनिवार दोपहर को लटका मिला था। सफल बिजनेसमैन से लेकर अध्यात्म की ओर कदम रखने वाले रोहित की अचानक मौत की क्या वजह हे फिलहाल यह पता नहीं चल सका है।
कोतवाली पुलिस स्टेशन के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने उनके कमरे का दरवाजा खोला और उन्हें फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।रोहित के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक, 'चायवालाज' के फाउंडर ने आत्महत्या क्यों कि फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल सका है।
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
रोहित के पिता हितेंद्र मोहन शर्मा का खुद का मेडिकल स्टोर है जबकि उनकी वाइफ प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। कपल का 7 साल का एक बेटा भी है। रोहित की अचानक मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
कुल सात 'चायवालाज' आउटलेट थे
रोहित ने 17 साल की उम्र में नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान ही जयपुर में 'चायवालाज' की शुरुआत की थी। इसके अलावा वे दौसा में सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। रोहित ने अपना पहला कैफे जयपुर के मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ पर खोला था। इसके बाद शहर में दूसरा आउटलेट खोलकर अपने स्टार्टअप को और फैलाया। धीरे-धीरे उन्होंने अलग-अलग शहरों में कुल सात 'चायवालाज' आउटलेट खोले लिए थे।
अध्यात्म की राह चुन ली थी
करीब छह महीने पहले उन्होंने 'चायवालाज' के अपने सभी आउटलेट को बंद कर दिया था और अध्यात्म को चुन लिया था। इसके बाद उन्हें कई धार्मिक जगहों के दर्शन करते देखा गया था। इस दौरान उन्हें लेखन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने किताबें भी लिखीं जिनमें से एक किताब एक पुस्तकर 'तत्सुखे सुखित्व' चर्चा में रही। अध्यात्म की ओर रुख करने के बाद रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर 'रोहित शिवोहम' कर लिया था।
कई अवॉर्ड से हुए सम्मानित
रोहित को साल 2022 में नेशनल एमएसएमई अवॉर्ड भी मिला था। इसके अलावा स्थानीय और राष्ट्रीय संस्थानों ने भी उन्हें अवॉर्ड देकर सम्मानित किया था।
राजनीति में भी कर ली थी एंट्री मगर…
साल 2024 में रोहित ने राजनीति में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की। उन्होंने दौसा विधानसभा उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा भरा था लेकिन बाद में उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली थी।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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