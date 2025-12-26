Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़CEO Raped Woman In Udaipur Car 3 accused Arrested
कंपनी के CEO ने कार में महिला को बेहोश कर किया रेप, आरोपियों में एक की पत्नी भी शामिल

संक्षेप:

उदयपुर में एक प्राइवेट आईटी कंपनी की प्रबंधक के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कंपनी के सीईओ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा है।

Dec 26, 2025 04:01 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर
उदयपुर में एक प्राइवेट आईटी कंपनी की प्रबंधक के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कंपनी के सीईओ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सीईओ जितेश सिसोदिया ने पिछले शनिवार को अपनी जन्मदिन पार्टी रखी थी जिसमें पीड़िता भी आमंत्रित थी। मेरठ के रहने वाले दूसरे आरोपी गौरव सिरोही और कंपनी में एग्जीक्यूटिव हेड उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है।

उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया, आरोपियों को सुखेर पुलिस थाने की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। इन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।"

पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार रात की है। जन्मदिन की पार्टी के बाद सभी मेहमान चले गए तो पीड़िता अकेली रह गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे घर छोड़ने के बहाने कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे अपनी कार में बिठाया। महिला का पति और कंपनी का सीईओ भी कार में थे। तीनों महिला को घर छोड़ने के लिए निकले।

आरोप है कि रास्ते में उन्होंने एक दुकान से सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदी और महिला को दी। उसके इस्तेमाल के बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि अगली सुबह उसे यौन उत्पीड़न का अहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना किया गया और बयान दर्ज किए गए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
