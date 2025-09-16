अजमेर दरगाह के आस्ताना शरीफ में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध, बैठक में क्या हुआ?

अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के आस्ताना शरीफ में प्रस्तावित सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। बैठक में खादिमों की दोनों अंजुमन संस्थाओं ने प्रस्ताव का विरोध किया।

अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के आस्ताना शरीफ में प्रस्तावित सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध शुरू हो गया है। दरगाह के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बता दें कि दरगाह के आस्ताना शरीफ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने प्रस्ताव का समर्थन तो खादिमों की दोनों अंजुमन संस्थाओं ने विरोध किया।

बताया जाता है कि दरगाह की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण समेत अन्य इंतजामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दरगाह कमेटी को निर्देश दिए गए थे।

बैठक की अध्यक्षता दरगाह नाजिम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक मोहम्मद बिलाल खान ने बैठक में मौजूद खादिम समुदाय प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को सरकार के प्रस्ताव की जानकारी दी।

इस मौके पर मौजूद सज्जादानशीन (दीवान) ख्वाजा साहब के ज्येष्ठ पुत्र सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं खादिमों की दोनों अंजुमन संस्थाओं ने प्रस्ताव का विरोध किया। बैठक में अंजुमन सैयद जादगान के सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती, नायब सदर हाजी सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती सहित अन्य सदस्य गण मौजूद रहे।

अंजुमन यादगार से सचिव एडवोकेट इजहार चिश्ती और सदस्य शेखजादा फहीम चिश्ती भी मौजूद रहे। बैठक में सीएस भंडारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ (शहर) भी मौजूद रहे।