CBI को बड़ी कामयाबी, बंगाल से किडनैप हुई लड़की राजस्थान में मिली; शादी के लिए 2 बार बेची गई

पश्चिम बंगाल के बर्धमान से दो साल पहले किडनैप हुई एक नाबालिग लड़की को सीबीआई ने राजस्थान के पाली से बरामद कर लिया है। सीबीआई ने एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की को शादी के लिए दो बार बेचा गया था।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। वार्ताSun, 10 Aug 2025 10:03 AM
पश्चिम बंगाल के बर्धमान से दो साल पहले किडनैप हुई एक नाबालिग लड़की को सीबीआई ने राजस्थान के पाली से बरामद कर लिया है। सीबीआई ने इस मामले में एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की को शादी के लिए दो बार बेचा गया था।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान भरत कुमार, जगदीश कुमार, मीना दपुबेन, रता राम और दिलीप कुमार के रूप में हुई है। आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को शादी के लिए दो बार बेचा था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 16 फरवरी, 2024 को मामला दर्ज किया था।

लड़की 09 अगस्त 2023 को ट्यूशन क्लास के लिए निकलने के बाद लापता हो गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। अधिकारियों को शक है कि आपराधिक इरादे से उसका अपहरण किया गया था। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, जिसे बाद में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने अपने हाथ में ले लिया था।

लड़की की मां द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद इस मामले को कोलकाता स्थित सीबीआई की विशेष अपराध शाखा (एससीबी) को सौंप दिया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण का उपयोग करते हुए सीबीआई को लड़की को राजस्थान के पाली ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर सीबीआई की एक टीम पाली पहुंची और जानकारी की पुष्टि करने के बाद 08 अगस्त को एक आरोपी के घर से लड़की को बरामद कर लिया।

उन्होंने बताया कि जांच से पता चला कि लड़की लापता होने के समय नाबालिग थी, लेकिन उसकी शादी के लिए दिए गए हलफनामों में उसे झूठा वयस्क घोषित कर दिया गया था। उसे शादी के लिए दो बार बेचा गया था। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी बड़े मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका है।

सभी आरोपियों को पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने आगे की जांच के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली है।