राजस्थान में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज हुआ केस, क्या है मामला?

राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि वह खराब गाड़ियों की ब्रांडिंग कर रहे हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुरTue, 26 Aug 2025 06:59 PM
राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि वह खराब गाड़ियों की ब्रांडिंग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने हुंडई कंपनी के एमडी अनसो किम, होल टाइम डायरेक्टर और सीओओ तरुण गर्ग और शोरूम मालिकों के खिलाफ शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक हुंडई कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के आरोप में कंपनी, उसके अधिकारियों और डीलर के साथ-साथ ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

भरतपुर निवासी 50 साल के कीर्ति सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, भरतपुर की अदालत में केस दायर किया है। शिकायत में आरोप है कि उन्होंने हुंडई अल्काजार 1.5 एटी सिग्नेचर ब्लैक (मॉडल 2022) करीब 23.97 लाख रुपए में हरियाणा के सोनीपत स्थित मालवा ऑटो सेल्स प्रा. लि. से खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से 10 लाख रुपये से अधिक का लोन भी लिया था।

शिकायत के अनुसार, कार खरीदने के कुछ ही समय बाद गाड़ी में गंभीर तकनीकी खराबी सामने आने लगी। एक्सीलेटर दबाने पर इंजन आरपीएम बढ़ जाता था लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती थी। इस दौरान कार के डिस्प्ले पर “इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मालफंक्शन” संदेश दिखाई देता था। पीड़ित का कहना है कि इस खराबी की वजह से कई बार उसकी और परिवार की जान खतरे में पड़ी।

कंपनी और डीलर ने क्या कहा?

एफआईआर के मुताबिक इस खराबी के बारे में जब कंपनी और डीलर से शिकायत की गई तो जवाब मिला कि यह हुंडई का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और इसका स्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी उपाय के तौर पर गाड़ी को सेफ जोन में खड़ा कर करीब एक घंटे तक 2000 आरपीएम पर चलाने की सलाह दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि न तो कंपनी ने कार रिप्लेस की और न ही राशि लौटाई। इसके चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।vमुकदमे में हुंडई मोटर इंडिया के एमडी अनसो किम, सीओओ तरुण गर्ग, डीलर कंपनी मालवा ऑटो सेल्स प्रा. लि. के एमडी नितिन शर्मा व डायरेक्टर प्रियंका शर्मा को नामजद किया गया है।

इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को भी मुलजिम बनाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन सभी ने षड्यंत्रपूर्वक दोषपूर्ण गाड़ी बेचकर उसके साथ धोखाधड़ी की। कीर्ति सिंह ने पहले पुलिस थाना मथुरा गेट में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एसपी भरतपुर को भी पत्र भेजा। अंततः मामला अदालत में पहुंचा।