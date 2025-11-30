ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक में जा घुसी कार, 3 की मौत, 5 घायल; खाटुश्याम दर्शन करने जा रहे थे
दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
राजस्थान के जयपुर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर ट्रक और ईको कार में आमने-सामने की भीषण भिंड़त हो गई। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
जानकारी के मुताबिक, कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक सामने से आ रहे ट्रक में जा भिड़ी। चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इतनी भयंकर घटना के बाद इलाके के लोग मदद के लिए आगे आए। घायलों को निकालने के लिए कार के हिस्से को काटना-तोड़ना तक पड़ गया। तब तक हाईवे पर ट्रैफिक लग चुका था, जिसे पुलिस ने गाड़ियों को हटवाकर साफ करवाया।
अधिकारियों के मुताबिक, पीड़ित हरियाणा से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी उनकी कार दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में टकरा गई। टक्कर बहुत ज़ोरदार थी, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए।